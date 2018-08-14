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: Bu adım 2 ülkenin dostluğunu pekiştirecek

Yunanistan Başbakanı , 2 Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kararına ilişkin "Bu adım 2 ülkenin dostluğunu pekiştirecek." dedi.

Giriş Tarihi: 14.8.2018 20:04 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 20:36
Çipras: Bu adım 2 ülkenin dostluğunu pekiştirecek

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti.

OLAY

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan 2 asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından, "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Hakimlik, 2 Mart'ta Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

İki asker ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri, üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürmüşlerdi.

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Çipras: Bu adım 2 ülkenin dostluğunu pekiştirecek
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