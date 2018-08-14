Muhaliflerden Kılıçdaroğlu’na son çağrı: Kurultayı topla

CHP
'de 24 Haziran sonrası Muharrem İnce
'nin başını çektiği muhalifler, kurultay taleplerinin peşini bırakmıyor. Hafta sonunda Ankara
'da toplanan muhalifler yol haritasını netleştirdi. Muhaliflerin toplantısına hem kurultay için imza veren delegelerin tamamının katılmaması hem de toplantıda çağrı heyeti sözcüleri ve Muharrem İnce'ye getirilen eleştiriler, muhaliflerin bölündüğü şeklinde değerlendirildi. Selin Sayek Böke ve Erdal Aksünger
gibi isimlerin de toplantıya katılmaması bölünme yorumlarını pekiştirdi. Bu isimlerin ise tüzük kurultayının toplanmasını doğru bulmadığı ve bu nedenle de toplantıya katılmadıkları kaydedildi. GENEL MERKEZE SON ÇAĞRI
Muhaliflerin toplantısında alınan kararlar ise dün genel
merkeze karşı 'kurultayı toplaması' çağrısının da yer aldığı bir deklarasyonla kamuoyuna duyuruldu. Deklarasyonda "Değişim ve Umut Kurultayı için Ankara'daki toplantıya katılan CHP kurultay delegelerinin oy birliğiyle almış olduğu karardır" başlığıyla genel merkeze kurultay çağrısı yapıldı. Deklarasyonda şöyle denildi: "Olağanüstü kurultayın yapılması için sayısal yeterlilik sağlanmış, siyasal irade ortaya konulmuştur. Bununla birlikte asıl tartışmanın sayısal yeterlilik olmadığı, siyasal ve politik olarak alınan tutumun ve iradenin asıl tartışma konusu olarak ele alınması gerektiği vurgulanmıştır. Değişim ve Umut talebiyle olağanüstü kurultayın toplanması zorunlu ve ertelenemez hale gelmiştir. Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu
olağanüstü kurultay çağrısıyla açığa çıkan bu sayısal ve siyasal iradenin demokratik ve meşru talebini çok geç olmadan yerine getirmelidir. Olağanüstü kurultay bir an evvel toplanmalıdır." Muhaliflerin deklarasyonunda 'partiyi yargıda tartıştırmayacakları' sözünün sonuna kadar arkasında duracakları vurgulanırken genel merkezin olağanüstü kurultay çağrısı yapmaması halinde tüzük kurultayı da dahil parti tüzüğünün verdiği tüm demokratik hakların kullanılacağı bildirildi. Kulislerde muhaliflerin genel merkeze Kurban Bayramı'na kadar süre tanıdıkları belirtilirken imza toplama girişimini ise bayramdan sonra başlatacakları dile getiriliyor. Muhaliflerin kendi içindeki farklı görüşler ise CHP kulislerinde, muhaliflerin imza sayısı konusunda önceki sayıyı toplayamayacağı ve kurultay hayallerinin yerel seçim sonrasına kalabileceği şeklinde değerlendiriliyor YENİ MYK ILE İLK TOPLANTI
"Koltuk
sevdalısı değilim" açıklamalarına rağmen yüzlerce delegenin iradesini yok sayan ve genel başkanlık koltuğundan kalkmamak için direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhaliflerin taleplerinin yüzde 80'ini karşıladığını söylediği yeni MYK
'yla dün ilk toplantısını yaptı. Toplantının ana gündem maddesini ABD
ile süren kriz, dövizdeki artış ve ekonomideki gelişmeler oluşturdu. CHP'nin yeni sözcüsü Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak
dövizdeki artışla ilgili olarak, "Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız. Meclis, derhal TBMM
Başkanı tarafından toplantıya çağrılmalı, ortak akıl harekete geçirilmeli. ABD Başkanının açıklamaları, alüminyum ve demir çeliğe konan vergileri kabul etmek mümkün değil. Bunların hukuka ve müttefikliğe sığmadığını düşünüyoruz. CHP olarak bu konuda ülkemizin ve milletimizin yanındayız" dedi.