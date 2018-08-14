Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: ByLock kullanıcısı çıkan savcı görevden uzaklaştırıldı

Son dakika: kullanıcısı çıkan savcı görevden uzaklaştırıldı

Son dakika haberi! 2. Dairesi, kullanıcısı olduğu tespit edilen Cumhuriyet Savcısı Muhammed Ali Akkuş’un görevinden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 06:24
Son dakika: ByLock kullanıcısı çıkan savcı görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması kullandığı tespit edilen Cumhuriyet Savcısı Muhammed Ali Akkuş'u görevden uzaklaştırdı.

BYLOCKÇU ÇIKTI

Akkuş hakkında 1. Daire tarafından bir süre önce soruşturma izni verilmişti. Yapılan inceleme ve soruşturma neticesi İD Numarası saptanarak olduğu kesin olarak tespit edilen Akkuş, HSK 2. Dairesi'nin kararı ile görevden uzaklaştırıldı. HSK 2. Dairesi görevden uzaklaştırma kararına Hâkimler ve Savcılar Kanunu 77. maddesinde düzenlenen 'hakkında soruşturma yürütülen kişilerin geçici olarak görevden uzaklaştırılabileceği' hükmünü gerekçe gösterdi.

ERZURUM'A ATANMIŞTI

Keşan Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Muhammet Ali Akkuş, HSK'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı Yaz Kararnamesi ile Erzurum Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştı.

FETÖ'den ByLock'u itiraf etmeyin baskısı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: ByLock kullanıcısı çıkan savcı görevden uzaklaştırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN