CHP’li Özlem Çerçioğlu ile FETÖ sanığı birlikte yargılanacak

Aydın
Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten tarafından hazırlanan iddianamede, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve ASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Çerçioğlu
, FETÖ
firarisi Erkan Karaarslan
, Karaarslan'ın bacanağı Muharrem Şanlı, baldızı Çiğdem Şanlı, yeğeni Osman Çolak ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İhale Birimi Başkanı Nermin Canyurt'un da olduğu 16 kişi şüpheli olarak yer aldı.
İddianamede, Erkan Karaarslan'ın 32 ihalede yolsuzluk yaptığı ifade ediliyor. Söz konusu ihalelerden ASKİ Genel Müdürlüğü'nden yüzde 50 hissesi olan Erkan Karaarslan'a ait olan Muhkem Limited Şirketi firmasına verilen ihale ile ilgili olarak bizzat Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten tarafından kovuşturma yapıldı ve hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar, Aydın ASKİ Genel Müdürlüğü'ndeki Danışmanlık Hizmet Alım ihalelerine ve edimin ifasına fesat karıştırdığı, resmi evrakta sahtecilik suçunu işledikleri gerekçesiyle Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA FİRAR ETTİ
Erkan ?Karaarslan, FETÖ/PDY'ye finans sağlama ve terör örgütüne üye olmaktan 14 ay tutuklu kaldı, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi 29 Eylül 2017 tarihinde adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak Karaarslan'ı şartlı tahliye etti. Erkan Karaarslan'ın tahliye kararına Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ardından Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Ekim 2017 tarihinde Erkan Karaarslan hakkında, 5271 sayılı CMK'nın, 94. maddesi gereğince yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Ancak o tarihten bu yana Erkan Karaaslan'a ulaşılamıyor.