Elektronik ürünlere boykot uygulayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün SETA tarafından AK Parti 'nin 17. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu'na katıldı. Sempozyuma çok sayıda bakan, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, SETA Başkanı Serhat Albayrak da katıldı. Erdoğan, özetle şunları söyledi: Türkiye 'ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var. Eskiden daha sofistike, örtülü, dolaylı yollardan yapılırdı. Şimdi bodoslama üzerimize geliyorlar. Buna karşı yapabileceğimiz iki şey var. Biri ekonomik, diğeri siyasi tavır. Ekonominin gerektirdiği teknik tedbirleri aldık, alıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile tüm ilgili kurumlarımız gece, gündüz çalışıyor. Yapabileceğimiz ikinci ve bana göre asıl önemli olan husus siyasi duruşunuzu sağlam tutmak.Dolar, ülkemizin parası karşısında bir anda 4.8 seviyesinden nasıl oldu da 7'lere fırladı? 15 Temmuz sabahı 2.8 seviyesinde olan kurun iki yılda 4.8 seviyesine çıkmış olması dahi anlamsızken, bu durumu nasıl izah edeceğiz? Türkiye'nin 1994 ve 2001 krizinde ülkemizde veya 10 yıl önceki mortgage krizinde Avrupa ve Asya'da olduğu gibi bankaları mı battı? Hayır. Ülkemiz dünyanın en sağlam bankacılık sistemlerinden birine sahip.Borçlarımızı tıkır tıkır ödediğimiz gibi kamu borç stokunun milli gelire oranında Avrupa'nın en iyi ülkesiyiz. Türkiye çok büyük bir felaket yaşayıp üretemez, ticaret yapamaz duruma mı düştü? Hayır. Ekonomimiz tıkır tıkır çalışıyor. İhracatta, turizmde, istihdamda rekorlar kırdığımız bir dönemden geçiyoruz. Bir savaşa mı girdik, işgale mi uğradık, siyasi veya sosyal bir kaos mu yaşıyoruz? Hayır. Tam tersine, kendi topraklarımızda da bölgemizde de huzurun, güvenin, istikrarın teminatı bir ülke durumundayız.Amerika sadece ülkemizi değil, Çin'den Rusya'ya, İran'dan Avrupa'ya kadar pek çok yeri ekonomik bakımdan hedef almış durumda. Hemen yanı başındaki Kanada'yı hedef almış durumda. Ancak bu durum tek başına ülkemizde yaşananları izaha yetmiyor. Demek ki ülkemize yönelik daha büyük ve derin bir operasyon. Bunlar sahada bize istediklerini yaptıramayınca, tıpkı diplomasi, askeri güç, istikrarsızlık gibi ekonomiyi de silah olarak kullanmaktan çekinmiyorlar. Yaşadığımız sürecin bize bir maliyeti vardır. Ama operasyonu gerçekleştirenlere de bir maliyeti olduğu şüphesiz.Dün milletimizle birlikte tankların, topların, uçakların, helikopterlerin, namluların karşısında dimdik durmuştuk. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bugün de milletimizle birlikte doların, kurun, enflasyonun, faizin karşısında aynı kararlılıkla duracağız. Doları hemen bozdurup Türk Lirası 'nın onurunu korumamız işte bunlara en güzel cevap olacaktır.Ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap işimize dört elle sarılmak. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Depoları kilitlemenin anlamı yok. 'Üretimi askıya alalım'. Çok ciddi yanlış yaparsınız. Daha çok istihdam oluşturacağız. Daha çok ter dökeceğiz, emek vereceğiz.Dışarıdan döviz le aldığımız her ürünün daha iyisini üretip dışarıya satacağız. ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız. Onların Iphone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Biz kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir.Bu millet onlar gibi bakan değil, kazan kazan esasına göre hareket eden bir millet. Hammaddeden yarı mamule, yarı mamulden mamule, mamulden yüksek teknolojiye, yüksek teknolojiden tasarıma doğru işlerimizi geliştireceğiz. Fabrikalarımızı çok daha fazla çalıştıracağız. Pazarlarımızı genişletmek için dünya kazan, biz kepçe daha çok çalışacağız.Bazılarının gençlerimi tahrik etmek için yurtdışı güzellemeleri yaptıklarını görüyorum. Yurtdışında ortaya koyduğu gayreti burada sergileyen herkes ülkemizde çok daha iyi bir hayat seviyesine kavuşacaktır. Kendi ülkesinde ortalama bir işle iyi bir standartta yaşamayı yurt dışında sefalet içinde hayatını sürdürmeye tercih etmiş olan kendi bileceği iştir. Ama bununla kalmayıp ülkesini karalamayı tercih edenlere biz mankurt diyoruz. Bizim mankurtlara ihtiyacımız yok.Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Erdoğan kurban bağışını Kızılay'a yaptı.Rabbimizin yardımı yakındır, hiç endişe etmeyin. Şayet tam tersini yaparsak asıl o zaman vay halimize. Bekle gör anlayışıyla üretimi durdurursak, ihtiyat diyerek ticareti aksatırsak, önümüzü görelim diyerek yatırımları ertelersek, hele hele paramızı dövize yönlendirirsek inanın asıl o zaman düşmana teslim olmuş duruma düşeriz. Sakın, sakın... "Dövize gidersek kurtuluruz" yok. O zaman batarsın. Sen Türk'sün, sen Türk Lirası'yla beraber yolunda yürüyeceksin. Vatan toprağından vazgeçmekle üretimden, yatırımdan, ticaretten, velhasıl ekonomiden vazgeçmek arasında bir fark yoktur. Her ikisinin de sonucu aynı kapıya çıkar. İnşallah buna meydan vermeyeceğiz. Milletimizle, iş dünyamızla, üreticilerimizle, ihracatçılarımızla, çalışanlarımızla birlikte gönül gönüle, el ele, omuz omuza verip bu meselenin üstesinden geleceğiz.Bu hafta içinde Batı'da, uluslararası camiada birçok yapacağımız görüşmeler olacak. Hazine ve Maliye Bakanımız şu anda bazı ülkeleri dolaşıyor. Sağ olsun Batı'dan dostlar arıyor, onlarla görüşüyoruz. Türkiye'de bir araya gelmenin gayretleri içindeyiz, dayanışmayı sürdüreceğiz. Ülkemize yatırım yapmayı düşünenleri daha çok teşvik edeceğiz. Kaynakları içeriden dışarıya doğru değil, dışarıdan içeriye doğru akıtacağız. Bunları başardığımızda önümüze konulan engellerin birer birer devrildiğini, kurulan tuzakların birer birer bozulduğunu, yazılan senaryoların birer birer yıkıldığını, yırtıldığını göreceğiz.Ne diyor bu beyefendiler 'Dünyanın en zengini biziz.' Sorun bakalım, en az gelişmiş ülkelere ne kadar yardımları, destekleri olmuş. Biz bir numarayız, onlar arkamızdan geliyor. Niye? Bizim gönlümüz zengin. GSMH'ya göre zaten devamlı onlar arakamızdan geliyor. Türkiye 2023 hedeflerine ulaştığında, kişi başına milli gelirimizi inşallah iki katından fazla arttıracağımız için her vatandaşımız şu anda olduğundan evelallah iki kat daha zengin hale gelecek.