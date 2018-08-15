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Son dakika: Turuncu listedeki teröristler etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı: Turuncu Listede bulunan sözde ÖSB/YPS sorumlusu ‘ kod adlı ’ ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu ‘Jindar kod adlı ’ dün ’de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda etkisiz hale getirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 10:16
Son dakika: Turuncu listedeki teröristler etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında dün 'de gerçekleştirilen operasyonda turuncu listede bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"REZZAN MARDİN" VE "JİNDAR" KOD ADLI TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında dün Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

Söz konusu teröristlerin sözde ÖSB/YPS sorumlusu "" kod adlı ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu "Jindar" kod adlı olduğu belirlendi.

Son dakika: Turuncu listedeki teröristler etkisiz hale getirildi!

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Son dakika: Turuncu listedeki teröristler etkisiz hale getirildi!
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