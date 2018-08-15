Son dakika: Turuncu listedeki teröristler etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında dün Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda turuncu listede bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"REZZAN MARDİN" VE "JİNDAR" KOD ADLI TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında dün Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin terörden arananlar listesinde turuncu kategoride olduğu tespit edildi.

Söz konusu teröristlerin sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu "Rezzan Mardin" kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım olduğu belirlendi.