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"'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız"

Emiri Şeyh Temim bin : "Ümmetin sorunları ve Katar'ın yanında duran 'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız" "Erdoğan ile yapmış olduğum önemli görüşmeler çerçevesinde, üretken, güçlü ve sağlam ekonomiye sahip bu ülkede, 15 milyar dolar tutarında bir mevduat ve yatırım projeleri paketini duyurduk"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 22:28 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 22:29
Türkiye'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız

Emiri Şeyh Temim bin , "Ümmetin sorunları ve Katar'ın yanında duran 'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Katar Emiri Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ümmetin sorunları ve Katar'ın yanında duran Türkiye'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Bugün Ekselansları Başkan Erdoğan ile 'da yapmış olduğum önemli görüşmeler çerçevesinde, üretken, güçlü ve sağlam ekonomiye sahip bu ülkede 15 milyar dolar tutarında bir mevduat ve yatırım projeleri paketini duyurduk."

Al Sani'nin sosyal medyadaki bu paylaşımını, ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kendi hesaplarından yeniden paylaştı.

Erdoğan ile Al Sani, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Görüşmede Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım paketini hızlıca hayata geçireceklerini bildirmişti.

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"Türkiye'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız"
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