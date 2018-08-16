Alaattin Çakıcı'nın adamlarına tutuklama

Alaattin Çakıcı'nın adamlarına yönelik Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılık talimatı üzerine Kırıkkale ve Ankara'da çok sayıda adrese baskın yapmıştı. 4 il 27 adresi kapsayan operasyonda Çakıcı'nın iki avukatının da aralarında bulunduğu 24 adamı gözaltına alındı.

Çakıcı'nın adamlarının Kırıkkale'de ev tuttukları, burada işadamı ve esnafa baskı uygulayarak haraç topladıkları iddia edildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü soeuşturmayı yürten savcılıkça serbest bırakılırken 2'si adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Aralarında Tekirdagˆ Barosuna Kayıtlı, Av. Can S. ve Ankara Barosuna Kayıtlı Av. Go¨khan K.'ında bulundugˆu 18 s¸u¨pheli tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilen s¸u¨phelilerin tamamı tutuklandı.

SİNCAN'A NAKLEDİLMİŞTİ

Kırıkkale'nin Keskin İlçesinde T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hazırlanan süresiz sağlık raporuyla gündeme gelen Alaattin Çakıcı geçtiğimiz gün 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.?