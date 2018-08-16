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’un ev hapsine itiraz ikinci kez reddedildi

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Brunson’un ev hapsine itiraz ikinci kez reddedildi
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ve adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu "sağlık sorunları" gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig 'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itirazı yeniden reddetti.
Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt'un müvekkili hakkındaki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı" kararına ilişkin İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı itiraz karara bağlandı. Kararı değerlendiren mahkeme, Brunson'un hakkındaki tahliye sonrası, adli kontrol şartlarının kaldırılmasına ilişkin talebi reddetti ve "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın devamına oy birliğiyle karar verdi. Bu kararı, itiraz yönünden bir üst mahkeme olarak İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi inceleyecek.
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Brunson’un ev hapsine itiraz ikinci kez reddedildi
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