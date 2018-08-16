FETÖ zanlısı firari subaylar sahte kimlikle yakalandı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen ve örgüt üyeliğinden arandıkları belirtilen üsteğmen ile binbaşının, Altındağ ilçesinde bir iş yerine gelip gittikleri ihbarı üzerine harekete geçti.

Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde bir unlu mamüller dükkanına operasyon düzenleyen ekipler, üzerlerinde Utku U. ve Ramazan Ç. adına düzenlenmiş sürücü belgesi taşıyan iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede kimliklerin sahte olduğu, Ramazan Ç. adına düzenlenmiş kimliği eski üsteğmen Mümtaz Ç'nin kullandığı anlaşıldı. Mümtaz Ç'nin, Kilis Jandarma Komutanlığında görevliyken FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edildiği ve Kilis Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden arandığı ortaya çıktı.

Ekipler, Utku U. adına düzenlenmiş sahte kimliği taşıyan şüphelinin ise eski binbaşı Özkan K. olduğunu belirledi. Özkan K'nin, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan mesleğinden ihraç edildiği ve aynı suçtan Almus Sulh Ceza Hakimliğince arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin, terör örgütü üyeliği, resmi belgede sahtecilik ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.