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lideri Bahçeli: Kurla kurulmadık le devrilmeyiz

: fiyatlarındaki spekülatif ataklarla ’yi teslim alacağını, geri adım attıracağını sanan komplo mutlaka bozgun yaşayacaktır

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018
MHP lideri Bahçeli: Kurla kurulmadık dövizle devrilmeyiz
Genel Başkanı , partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 'ye karşı yürütülen ekonomik savaşın karşısında 81 milyonun kenetlendiğinin altını çizen Bahçeli'nin mesajları şöyle:
BOZGUNA UĞRAYACAK: fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi teslim alacağını, değilse bile sindireceğini, geri adım attıracağını, pes ettireceğini sanan Evanjelist- Siyonist komplo mutlaka bozgun yaşayacaktır. Ekonomik ablukanın karşısında 81 milyon Türk vatandaşı korkusuzca durmaktadır.
Biz savaş meydanlarında döviz çıkar mı, iner mi derdine kapılmadık; vatan dedik, millet dedik, namus dedik, can verdik, kan akıttık. Türk milleti zulme ortak olmaz, zalime göz yummaz. Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefada olsa, sefada olsa eyvallah etmez, etmeyecektir. Biz kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz.
OYUN BÜYÜK: 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün ekonomik ayağını tamamlamak, devamında sosyal ve siyasal sistemi felç etmek amacıyla harekete geçen muhasım odaklar spekülasyon silahını çekmişlerdir. Türkiye kur üzerinden kurcalanmak, döviz üzerinden kundaklanmak istenmektedir. Buna tahammül edemeyiz, buna sessiz kalamayız, buna tepkisiz duramayız. Oyun büyüktür, barbardır, aşağılıktır. Ve Türk milleti bu oyunu da bozmaya muktedirdir.
Biz Türk lirasının yanındayız, milli paramıza sonuna kadar güven duyuyoruz. Bu ekonomik musibet döneminde hükümetin ve devletin cesaretle arkasındayız. Varsın bütün hasım ve hıyanet yuvaları üzerimize gelsinler, biz adam gibi duralım, sırt sırta verelim, azımız çok, karanlığımız mutlaka aydınlık olacaktır. Bayrak düşmeyecek, Türkiye kaybetmeyecektir.
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MHP lideri Bahçeli: Kurla kurulmadık dövizle devrilmeyiz
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