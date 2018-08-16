Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: deki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, MİT ile 'nın müşterek operasyonuyla İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan /KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve kuzeyi Sincar sorumlusu "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 23:09 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 02:10
Son dakika: Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 'nın en yaşlı üyelerinden 66 yaşındaki Özden'in etkisiz hale getirildiği operasyonla, PKK/KCK'ya yönelik sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

OPERASYONA ŞEHİT BEDİRHAN'IN ADI VERİLDİ
"Terörle kaynağında mücadele" kapsamında Sincar'a gerçekleştirilen operasyonla ilk terör saldırılarını 15 Ağustos 1984'te düzenleyen ve bu tarihi her yıl propaganda malzemesi olarak kullanan PKK'nın sınır ötesindeki sözde lider kadrosuna 15 Ağustos'ta ağır bir darbe indirilmiş oldu.

Öte yandan operasyona, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.

AVRUPA'DA DA FAALİYET YÜRÜTTÜ
Terörist Özden, 1992-1996 yılları arasında Avrupa'da faaliyet yürüttü. 1996'da "PKK üyesi olmak" ve "Türklere ait iş yerlerine saldırıda bulunmak" suçlarından Almanya'da tutuklanan Özden, 1998'de tahliye edildi. KCK yürütme konseyi üyesi olan Özden, 2018'de sözde KCK Sincar eyalet sorumluluğuna getirildi.

Son dakika: Kızıltepe’de bir terörist teslim oldu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN