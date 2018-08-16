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yapımı milli tüfek, ’nin tahtını sarsacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma sanayine ayrı bir önem verdiğini söylemesi üzerine milli projelerini kamuoyuna açıklamaya devam eden Albayraklar Savunma, yapımı SRM tüfeğine göre üstün özellikler taşıyan yüzde 100 yerli ‘WattozzShotgun’ isimli pompalı tüfeğin üretimini bitirdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 11:40
Türk yapımı milli tüfek, ABD’nin tahtını sarsacak

'WattozzShotgun' İSİMLİ YERLİ TAKTİKAL TÜFEĞİN ÜRETİMİ TAMAMLANDI

Geçtiğimiz günlerde üretimi bitirilen Milli Enerji Silahı Wattozz'un fotoğraflarını kamuoyu ile paylaşan Albayraklar Savunma A.Ş. şimdi de yapımı SRM tüfeğine rakip olacak, 'WattozzShotgun' isimli yerli taktikal tüfeğin üretimini bitirdi. Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, dünyaya 'WattozzShotgun' adı altında pazarlayacakları tüfeğin Amerikalı rakibine kıyasla çok daha düşük fiyata satılacağını ve satışlardan elde edilecek gelirin yine milli savunma projelerinde kullanılacağını söyledi.

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Türk yapımı milli tüfek, ABD’nin tahtını sarsacak
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