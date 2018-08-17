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li belediyelere ’ye boykot talimatı

ZEYNEL YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
AK Parti Genel Başkanlığı tarafından belediyelerde başta menşeli olmak üzere yabancı ların kullanılmaması için tebligat yayımlandı. Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya imzasıyla yayımlanan talimatnamede, ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik saldırılarla ilgili, tedbirler alınması istendi. Tasarruf tedbirlerini de içeren talimatların bazıları şöyle: Belediyeler yerli ve milli yazılım olan Pardus'a geçecek. Elektronik cihazlar ve cep telefonlarında yerli üretim veya yerli marka tercihine özen gösterilecek. İhale ürünlerinde yerli ürün ve markalar tercih edilecek. EFT, havale, kambiyo, kredi, gibi işlemler tamamen TL cinsinden gerçekleştirilecek. Ayrıca belediyelerden bir dizi tasarruf tedbiri uygulaması da istendi. Buna göre hiçbir gerekçeyle binek aracı alım ve kiralaması yapılamayacak, mevcut hizmet araçları iş dışında kulanılmayacak. Yurt dışına gezi içerikli seyahat programları yapılamayacak.
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AK Partili belediyelere ABD’ye boykot talimatı
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