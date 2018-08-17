Dolar oyununa karşı Anadolu tek yürek

Yozgat: MÜSİAD
Şube Başkanı Ferudun Daştan, 200 bin dolarını bozdurarak Türk Lirası
'na çevirirken, üyelerini de çağrı yaptı. MÜSİAD'ı ziyaret eden AK Parti Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ
da, "Türkiye
'ye dair hesap yapanlar, Türk milletinin ve Türkiye Devleti'nin potansiyelinin farkında değil. Hükümetimizin aldığı tedbirleri ve kararları uygulamada tereddüt etmeyeceğiz. Birlik içerisinde olacağız, ekonomimize dönük bu saldırıların hepsini bir bir etkisiz hale getireceğiz. Özellikle ABD menşeili ne kadar mal varsa bunları boykot etmemiz lazım" dedi. K.Maraş:
İş dünyasından ekonomik saldırıyla savaşa karşı destek geldi. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A.Duran Balsuyu, "Hükümetin kur dalgalanmasına yönelik aldığı çok ciddi tedbirlerden dolayı kurlardaki düşüşü ciddi anlamda hissettik. Milli ruh ve beraberlik bizde var olduğu sürece, toplumun devlete güveni devam ettiği sürece, krizleri milli ruhla atlatacağız" derken Arıkan Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan, "Bu krizden de ülkemiz güçlenerek çıkacak, iş dünyası olarak bu konuda endişemiz yok. İhracatımız da rutin şekilde devam ediyor" dedi. Öte yandan Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde besicilik yapan Bayram Kabak da, "Devleti olmayan insanın hiçbir şeyi olmaz" diyerek 15 bin lira değerindeki tosunu devlete bağışladı. Kayseri:
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 22 restoran ve kafe ile içecek satışının da yapıldığı 4 Kent Ekmek büfesinde Amerikan menşeli yiyecek ve içecekleri satmama kararı aldı. Hatay:
Yerel Söz Gazetesi, 60 dolar bozdurana 6 ay ücretsiz abonelik sağlarken, bir inşaat firması da satışlarda yüzde 10 indirim kampanyası başlattı. Bir kasap ise dolarını bozduran herkese yüzde 20 indirim yapıyor. Kırşehir:
Ticaret ve Sanayi Odası ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği başkanları, esnafın kira kontratlarını Türk Lirası üzerinden yapmasını isterken, vatandaşlara da döviz
bozdurma çağrısında bulundu. Muş:
Akaryakıt istasyonu sahibi Ercan Yılmaz, 10 dolarını bozduran vatandaşlara market alışverişinde yüzde 10 indirim uyguladı. Nevşehir:
Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği (GÖRBİR) üyeleri, döviz bürosuna giderek dolar ve altınlarını bozdurdu. Aydın:
İncirliova ilçesinde, fotoğrafçı Muzaffer Küçük (51), bin dolar ya da euro bozdurana düğün, sünnet ve nişan çekimlerini ücretsiz yapma kararı alırken, 200 dolar ya da euro bozdurana da 12 vesikalık fotoğraf hediye ediyor. Bolu:
Ayakkabıcılar Odası tarafından başlatılan kampanya kapsamında, 300 dolar bozduranlar, ayakkabıları etiketin yarı fiyatına alıyor. İŞADAMLARI VE ESNAFTAN ANLAMLI DESTEK?
İstanbul
Kâğıthane'de Türk Lirası'na destek vermek isteyen bir grup esnaf ve iş adamı dolar bozdurdu. Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısına uyarak döviz bozduran vatandaşlara destek verdi. '15 TEMMUZ GİBİ'
Türk Lirası'na sahip çıkılması gerektiğini belirten Kılıç, "Bugün burada Kâğıthane esnaf odalarımız ve iş adamlarımız Türk Lirası'na sahip çıkıyor. Biz de teşekkür etmek için onları yalnız bırakmadık. 81 milyon 15 Temmuz
'da olduğu gibi bugün de ülkemize, memleketimize, milletimize ve Başkanımıza sahip çıkacağız" dedi. Mustafa KAYA/Tarık YILMAZSırrıberk ARSLANAli ALTUNDAŞ-Alp KÖRÜKCÜ/
SABAH