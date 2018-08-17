Nefes kesen operasyon

Türk güvenlik birimleri Irak
'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK
'nın kontrol ettiği Sincar
bölgesinde nefes kesen bir operasyona imza attı. Terör örgütünün çatı yapılanması "KCK
Yürütme Konseyi ve PKK Merkez Komit
e üyesi" ve aynı zamanda örgütün sözde Sincar komutanı Mam Zeki Şengali
kod adlı İsmail Özden
müthiş bir operasyonla öldürüldü. MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı'nın yakın takibindeki Özden, nokta tespiti sonrasında lazer hedefleme ile hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. SABAH, istihbarat alınmasından etkisiz hale getirilmesine kadar 2 saat 24 dakika süren operasyonun detaylarına ulaştı. MİT BULDU, İHA VURDU
Operasyon Türkiye'nin bölgedeki operasyonel kabiliyeti açasından da adeta ders niteliğinde oldu. Önce PKK'nın bölgedeki tepe ismi takibe alındı. Alınan son istihbaratla birlikte Özden'in kullandığı uydu telefonu da MİT tarafından takibe alındı. Önceki gece de korumalarıyla birlikte, Sincar'a bağlı Sinun kasabasından Hanesur Köyüne gitmek istedi. Bu sırada İHA
'lar, kasabadan çıkan 2 araçtan öndekinde Özden'in, arkasındakinde de korumalarının bulunduğunu belirledi. Ardından da koordinatlar işaretlenip operasyon için düğmeye basıldı. İHA takibindeki terörist, siviller zarar görmesin diye dağlık alanda hedeflendi. 2 saat 24 dakika süren operasyonda Lazer Pod takılı hedefe kilitlenen akıllı güdümlü mühimmatla Özden ve beraberindeki 11 terörist imha edildi. YENİ GÖNDERİLMİŞTİ Batman
'ın Gercüş İlçesi nüfusuna kayıtlı olan 66 yaşındaki Yezidi asıllı Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden, geçen haziran ayında Kandil'de gerçekleşen ve Cumhurbaşkanının da, "Bunların lider takımını oluşturan 35 kişiyi toplantı halindeyken hallettik" dediği toplantıda, 2007 yılındaki Dağlıca karakolu saldırısının faillerinden Agit Civyan kod adlı Vahiyettin Karay ile Irak uyruklu Agit Kelar adlı iki teröristin yerine Sincar sorumlusu olarak atandı. Terörist, 11 Temmuz'da Sincar'a geçti. O TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ TERÖRISTLERE
yönelik Bingöl'de
düzenlenen hava destekli
operasyonda 5
terörist öldürüldü.
Şırnak'ta da 4 terörist
teslim oldu.
Tunceli'de önceki
gün düzenlenen
operasyonda öldürülen
10 teröristin 3
askerin şehit olduğu
1 askerin de yaralandığı
saldırının
faili olduğu belirlendi.
Öldürülen teröristlerden
ikisinin de
Aranan Teröristler
Listesi'nde Turuncu
Kategori'de bulunan,
sözde Dersim Saha
ÖSB/YPS sorumlusu
"Rezzan Mardin"
kod adlı Ömer Duran
ve sözde Batı Cephe
YJA STAR sorumlusu
"Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım
olduğu
açıklandı. KOD ADI: BEDİRHAN
Operasyona Yüksekova'da annesiyle birlikte hunharca katledilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi PKK ŞOKTA
İsmail
Özden'in ölümü terör örgütü PKK'nın silahlı saldırılara başladığı 15 Ağustos 1984'ün yıldönümünde gerçekleşmesi de örgütte a şok etkisi yarattı. PKK terör örgütünün yayın organları ise kamuoyu oluşturmak için "Türk ordusu Sincar'da sivil yerleşim alanlarını bombalıyor. Uluslararası kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz" şeklinde kara propaganda yaptı HDP KINADI
PKK
adına açıklama yapan KCK, TSK'nın hava harekatını doğrularken, HDP
'den yapılan açıklamada "Katliam" olarak nitelendirdiği hava harekatının, Ezidî ve Kürtlere karşı bir saldırı olduğunu öne sürdü. HDP'Lİ VEKİLLERDEN 'KIRMIZI' İHANET
Meclis'e
girdikten sonra ilk işleri PKK'lı teröristlerin cenazesine katılmak olan HDP Diyarbakır Milletvekilleri Salihe Aydeniz ve Semra Güzel
, İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyon lira ödüllü "Kırmızı" listesinde aranırken öldürülen, PKK'nın askeri konsey üyesi ve Dersim Sahası
sorumlusu Atakan Mahir Kod
adlı İbrahim Çoban'ın Kahramanmaraş'taki cenazesine de katıldı. 25 yıldır örgüt içinde bulunan teröristtin Malatya
Adli Tıp kurumundan alınan cenazesi ile birlikte Elbistan ilçesine bağlı Aktil köyüne giden HDP'li 2 vekil, defin işlemi sırasında teröristtin yakınlarının kollarına girerek onları teselli ederken köyde kurulan taziyeye de katıldı. Kırmızı kategoride aranan PKK'nın askeri konsey üyesi ve Dersim Sahası sorumlusu Atakan Mahir Kod adlı İbrahim çoban Tunceli Pülümür'de 11 Ağustos'ta ölü ele geçirilmişti.