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Nefes kesen operasyon

Türk güvenlik birimleri, terör örgütü ’nın ’daki en üst elebaşı kod adlı ’i lazerle hedefleyip havadan vurarak etkisiz hale getirdi

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
Nefes kesen operasyon
Türk güvenlik birimleri 'ın kuzeyinde, terör örgütü 'nın kontrol ettiği bölgesinde nefes kesen bir operasyona imza attı. Terör örgütünün çatı yapılanması " Yürütme Konseyi ve PKK Merkez Koe üyesi" ve aynı zamanda örgütün sözde Sincar komutanı kod adlı müthiş bir operasyonla öldürüldü. MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanlığı'nın yakın takibindeki Özden, nokta tespiti sonrasında lazer hedefleme ile hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. SABAH, istihbarat alınmasından etkisiz hale getirilmesine kadar 2 saat 24 dakika süren operasyonun detaylarına ulaştı.

MİT BULDU, İHA VURDU
Operasyon Türkiye'nin bölgedeki operasyonel kabiliyeti açasından da adeta ders niteliğinde oldu. Önce PKK'nın bölgedeki tepe ismi takibe alındı. Alınan son istihbaratla birlikte Özden'in kullandığı uydu telefonu da MİT tarafından takibe alındı. Önceki gece de korumalarıyla birlikte, Sincar'a bağlı Sinun kasabasından Hanesur Köyüne gitmek istedi. Bu sırada 'lar, kasabadan çıkan 2 araçtan öndekinde Özden'in, arkasındakinde de korumalarının bulunduğunu belirledi. Ardından da koordinatlar işaretlenip operasyon için düğmeye basıldı. İHA takibindeki terörist, siviller zarar görmesin diye dağlık alanda hedeflendi. 2 saat 24 dakika süren operasyonda Lazer Pod takılı hedefe kilitlenen akıllı güdümlü mühimmatla Özden ve beraberindeki 11 terörist imha edildi.

YENİ GÖNDERİLMİŞTİ
'ın Gercüş İlçesi nüfusuna kayıtlı olan 66 yaşındaki Yezidi asıllı Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden, geçen haziran ayında Kandil'de gerçekleşen ve Cumhurbaşkanının da, "Bunların lider takımını oluşturan 35 kişiyi toplantı halindeyken hallettik" dediği toplantıda, 2007 yılındaki Dağlıca karakolu saldırısının faillerinden Agit Civyan kod adlı Vahiyettin Karay ile Irak uyruklu Agit Kelar adlı iki teröristin yerine Sincar sorumlusu olarak atandı. Terörist, 11 Temmuz'da Sincar'a geçti.

O TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ
TERÖRISTLERE yönelik Bingöl'de düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist öldürüldü. Şırnak'ta da 4 terörist teslim oldu. Tunceli'de önceki gün düzenlenen operasyonda öldürülen 10 teröristin 3 askerin şehit olduğu 1 askerin de yaralandığı saldırının faili olduğu belirlendi. Öldürülen teröristlerden ikisinin de Aranan Teröristler Listesi'nde Turuncu Kategori'de bulunan, sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu "Rezzan Mardin" kod adlı Ömer Duran ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu "Jindar" kod adlı olduğu açıklandı.

KOD ADI: BEDİRHAN
Operasyona Yüksekova'da annesiyle birlikte hunharca katledilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi

PKK ŞOKTA
İsmail Özden'in ölümü terör örgütü PKK'nın silahlı saldırılara başladığı 15 Ağustos 1984'ün yıldönümünde gerçekleşmesi de örgütte a şok etkisi yarattı. PKK terör örgütünün yayın organları ise kamuoyu oluşturmak için "Türk ordusu Sincar'da sivil yerleşim alanlarını bombalıyor. Uluslararası kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz" şeklinde kara propaganda yaptı

HDP KINADI
PKK adına açıklama yapan KCK, TSK'nın hava harekatını doğrularken, 'den yapılan açıklamada "Katliam" olarak nitelendirdiği hava harekatının, Ezidî ve Kürtlere karşı bir saldırı olduğunu öne sürdü.

HDP'Lİ VEKİLLERDEN 'KIRMIZI' İHANET
Meclis'e girdikten sonra ilk işleri PKK'lı teröristlerin cenazesine katılmak olan HDP Diyarbakır Milletvekilleri Salihe Aydeniz ve , İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyon lira ödüllü "Kırmızı" listesinde aranırken öldürülen, PKK'nın askeri konsey üyesi ve sorumlusu adlı İbrahim Çoban'ın Kahramanmaraş'taki cenazesine de katıldı. 25 yıldır örgüt içinde bulunan teröristtin Adli Tıp kurumundan alınan cenazesi ile birlikte Elbistan ilçesine bağlı Aktil köyüne giden HDP'li 2 vekil, defin işlemi sırasında teröristtin yakınlarının kollarına girerek onları teselli ederken köyde kurulan taziyeye de katıldı. Kırmızı kategoride aranan PKK'nın askeri konsey üyesi ve Dersim Sahası sorumlusu Atakan Mahir Kod adlı İbrahim çoban Tunceli Pülümür'de 11 Ağustos'ta ölü ele geçirilmişti.
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