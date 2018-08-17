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açıkladı! 'ya büyük darbe!

’dan yapılan son dakika açıklamasında "10-16 Ağustos arasında yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda, 7'si sözde lider kadroda 52 terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 17.8.2018 12:26
TSK açıkladı! PKK'ya büyük darbe!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

" kuzeyi/ bölgesinde 15 Ağustos 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen sözde / terör örgütü yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali (K) İsmail Özden dahil, yedisi sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 39 ve yurt dışında 13 olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirilmiş,

19 adet piyade tüfeği, iki adet tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile bir adet RPG-7 roket atar, 30 adet el bombası, 10 adet telsiz, 150 kg amonyum nitrat ele geçirilmiş ve 41 adet EYP imha edilmiştir.

Sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

ZEYTİN DALI HAREKATI

Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 573 olduğu bildirildi.

Son dakika: Kırmızı listedeki PKK'lının vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı

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TSK açıkladı! PKK'ya büyük darbe!
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