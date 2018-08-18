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Belediye parasını ’ye aktarmış

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ’li başkanı Çerçioğlu ’cü danışmanı Karaarslan’a para kazandırmak için ilginç işler uydurdu. Çerçioğlu hemşerisi Karaarslan’a telgraf çekme, istifa ve ölüm işlemleri gibi konularda ihaleler verdi

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2018
Belediye parasını FETÖ’ye aktarmış
Aydın'ın 'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun, danışmanı olan 'nün kasası Erkan Karaarslan'ın firmalarına ihale verebilmek için uyduruk hizmet alımları yaptırdığı ortaya çıktı. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten'in hazırladığı iddianamede, Çerçioğlu'nun, telefonla randevu sistemi, çiçek gönderme, taziye telgrafı çekme, kutlama telgrafı çekme, istifa, ölüm işleri ve sağlık raporu işlemlerinin ihaleye çıkarılarak FETÖ'den tutuklu bulunan Karaaraslan'ın danışmanlık şirketlerine verildiği tespit edildi.İddianamede belediye personelinin görevi gereği yapması gereken işlerin Çerçioğlu'nun genel müdürü olduğu ASKİ yönetim kurulu kararı ile ihaleye verildiğine dikkat çekiliyor. İddianamede sanık İsmail Aydın'ın 'de börekçilik yapmasına rağmen birçok kamu ve kuruluşlarında danışmanlık ihalelerine girdiğine dikkat çekildi. Aydın'ın, Karaarslan ile aynı memleketten, Nevşehirli olduğu, Karaarslan ile Yönetim Eğitim ve Kültür Derneği'ni (YEKÜD) kurduğu ve yöneticiliğini yaptığı öğrenildi.

PEŞKEŞ ÇEKİLEN İHALELER
İddianamede Özel Kalem Müdürlüğü'nde, emeklilik, askerlik, istifa, ölüm, sağlık raporu, disiplin, cenaze, çiçek gönderme, kutlama ve taziye, başkanla telefon ile randevulu görüşme işlemlerin ihale ile Karaarslan'a verildiği kaydedildi. ASKİ'nin kayıtsız kullanımların kayıt altına alınması, abone kayıt sistemlerinin güçlendirilmesi, sayaç tesis ve okuma gibi personelin yapacağı işler ihale ile danışmanlık şirketine verilerek haksız kazanç sağlandı. 17 sanıklı iddianamede Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer sanıklar için ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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Belediye parasını FETÖ’ye aktarmış
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