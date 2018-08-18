Darbeci Kerime Yıldırım'a ağır müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile ilgili biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 35 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 51. duruşmada, Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın tarafın açıklanan kararda özellikle bir isim dikkat çekti.

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Darbecilerin İstanbul'daki eylemlerine iştirak eden ve birçok darbeciyi helikopterle İstanbul'un çeşitli noklarına taşıyan Eski pilot Kerime Yıldırım da dava kapsamında ceza aldı. Kerime Yıldırım, Anayasayı ihlal suçu çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kerime Yıldırım'a iyi hal indirimi yapılmadı. Yıldırım'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 35 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti

Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi hakkındaki iddianameyi İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay yazmıştı.