Arafat’ta fırtına ve yağmur

KUTSAL topraklardaki 2 milyon hacı adayı dün Hz. Peygamber'in "Hac Arafat'tır" diyerek önemine dikkat çektiği Arafat Dağı'na çıkmaya başladı. Türk hacı adayları Arafat'a gece yarısı ulaştı. Hacı adaylarını burada sağanak yağış ve fırtına karşıladı. Hacı adayları güneşten korunmak için taşıdıkları şemsiyeleri yağmura karşı kullandı. Yer yer su birikintileri oluşurken, şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik kesintisi de yaşandı. Hacı adayları bugün öğlen ve ikindi namazlarını 'cem ederek' (birleştirerek) kılacak. Hemen ardından da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Vakfe duasını yapması bekleniyor. Hacı adayları Arafat'tan sonra ise Müzdelife'ye hareket edecek. Arife günü Müzdelife'de de yatsı namazı ile akşam namazı birleştirilerek kılınacak. Vakfe duası yapılacak. Ardından Mina'ya intikal edecek hacı adayları için şeytan taşlama zamanı başlamış olacak. Bayramın ilk günü şeytan taşlayacak adayları daha sonra otellerine geçerek saçlarını kesecek. Traşın ardından ihram yasakları da bitecek. Türk hacı adayları ihramdan çıktıktan sonra Kabe'ye giderek ziyaret tavafı ve say yapacak. Bu arada kurbanları da kesilmeye başlanacak. Bayramın birinci günü öğlene doğru hac tamamlanmış olacak



Bugün değiştirilmek üzere sökülen Kabe örtüsü, Mekke'yi etkileyen fırtınada açıldı.