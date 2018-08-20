Bayram yolunda 43 kurban

Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla çok sayıda ölümlü trafik kazası yaşandı. Cumartesi günü 20 kişi, dün de 23 kişi yaşamını yitirdi.

Yalova: İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Sinan Erdoğan (35) idaresindeki otomobil, Altınova çıkışında refüje çarptı. Sürücü Sinan Erdoğan ile oğulları Umut (1) ve Utku (7) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Müyesser Erdoğan (37) tedavi altına alındı.

Elazığ: Elazığ-Bingöl Karayolu'nda park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü Veysel Başar, Nihat Kızılçam ile oğlu Fırat Kızılçam öldü.

Konya: Yusuf K.'nın kullandığı TIR'ın çarptığı motosikletteki sürücü Hasan A.(19) ve arkadaşı Barış G. (20) öldü.

Sinop: Motosikletiyle seyir halindeyken, Mustafa Bostancı'nın kullandığı kamyonete arkadan çarpan Yusuf Baltacı öldü.

Eskişehir: Alpu'da otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Mehmet Göçken öldü.

İzmir: Torbalı'da traktöre çarpan motosikletli Selahattin Kazmacı (68) öldü.

Manisa: Akhisar'da devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Şadi Göral (55) öldü.

Mersin: Demokrasi Kavşağı'nda aracıyla 2 otomobile çarpan Rahmet Avcı öldü.

Kayseri: Develi ilçesine takla hatan hafif ticari araçta bulunan ve bayram iznini geçirmek için gelen memleketine gelen Uzman Çavuş Seyit Tekir (26), öldü.

Mardin: Nusaybin'de Gökhan Kösen'in Kullandığı TIR devrildi. Araçta bulunan Abdulhakim Demir (37) öldü.

Samsun: Çarşamba'da İsa Kaya'nın (29) kullandığı minibüs, Ümit Özdemir'in kullandığı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü ve Ramazan Sevinç (37) öldü.

Manisa: Kırkağaç ilçesinde otomobilin çarptığı Hacer Küçük (58) öldü.

Çankırı: Ersan Keyvan'ın (31) kullandığı otomobil karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Araçtaki Murat Keyvan öldü.

Afyonkarahisar: Önceki gün 3 kişinin öldüğü kazada yaralananlardan Zeynep Kalkan da (15) yaşamını yitirdi.

Bartın: Kurucaşile'de minibüs 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Öznur Gülçay (20), Recep Şahin (57) ve Güler Işık (30) hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

BUGÜN NELER OLDU