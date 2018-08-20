İran'dan Türkiye'ye destek açıklaması!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kasımi, İran ve Türkiye ilişkilerine değinerek, "Türkiye ile işbirliğimiz eskisi gibi devam ediyor. İşbirliği politikamız devam edecektir. Türkiye ile olan işbirliğimizin artması için çaba göstereceğiz. Bu doğrultuda ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"ABD ZORBALIK YAPARAK HEDEFLERİNE ERİŞMEK İSTİYOR"



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, "ABD'nin yaptırımlara dayalı siyasetleri aslında orta çağ siyasetlerini hatırlatıyor. ABD zorbalık yaparak hedeflerine erişmek istiyor. İran'ın komşu ve dost ülkesi Türkiye için bazı problemler oluşturuldu ancak Türkiye milletinin sorunların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Biz iki komşu ülke olarak farklı sahalarda işbirliğimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.