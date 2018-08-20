Jandarma’dan sahtecilere geçit yok! Bayram tatilini fırsat bildiler

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların sahte içki üreterek İstanbul genelinde irtibatlı oldukları kişilere satacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçak içki imal ederek vatandaşı zehirleyen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Aylar süren takip neticesinde şüpheli şahısların yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde faaliyetlerini hızlandırdığı belirlendi.

SAHTE İÇKİ İMALATÇILARINA ŞOK BASKIN

İlk olarak Başakşehir ilçesindeki bir şantiye alanı içerisindeki konteynerlarda sahte içki imalatı yapan şahıslara şok bir baskın düzenlendi. Baskında, binlerce satışa hazır halde paketlenmiş vaziyette sahte içki şişesi, değişik markalara ait sahte şişe kapakları, kapak ambalajları, içki etiketleri, bandroller, doluma hazır boş içki şişeleri ile 3 adet dolum tankı, alkolmetre ve çok sayıda boş etil alkol bidonu ele geçirdi.

YUMUŞATICI KAYNATIP KOKU YAYMIŞLAR

Şantiyede incelemelerine devam eden Jandarma ekipleri, şüpheli şahısların yakalanmamak ve çevreye koku gitmesini önlemek için bir tencerede sıvı çamaşır yumuşatıcısı kaynattığı, çöpten toplanan kullanılmış ve pislik içindeki boş şişeleri ise yıkayıp tekrar dolum yaptıklarını tespit etti.

TURİZM BÖLGELERİNE SEVK

Operasyonlara devam eden Jandarma, Başakşehir ilçesindeki diğer adrese de baskın düzenleyerek yurtdışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen yüzlerce kaçak içki şişesi ve çok miktarda kaçak sigara ve puro ele geçirdi. Yakalanan 2 şüphelinin kaçak içki ve sigaraları irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla başta İstanbul geneli olmak üzere, turizm bölgelerine sevk ederek piyasaya süreceği ortaya çıktı.

9 GÖZALTI

Düzenlenen 2 ayrı operasyon ile vatandaşı zehirlemeye çalışan 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından adli makamlara sevk edildi. Soruşturma derinleştirilerek olayla bağlantılı diğer şahısların ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.