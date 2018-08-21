ABD Büyükelçiliği'ne saldırıda flaş gelişme: Suçlarını itiraf ettiler

Ankara Valiliği ABD Büyükelçiliği'ne saldırı olayında iki kişinin yakalandığını ve suçlarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"20/08/2018 günü saat 05.00 sularında, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği binasına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, aşağıda hususlar tespit edilmiştir.

1.Silahlı saldırı olayını geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalanmışlardır.

2.Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etmişlerdir.

3.Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet ÇELİKTEN'in sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır.

Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş'ın ise; taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş ettikleri değerlendirilen 2 kişinin kimlik bilgileri, yüzlerce güvenlik kamerası incelenerek belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine silahla ateş edilmesinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi müdürlükleri ekipleri saldırganların yakalanması için bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA KARŞI LED AMPULLÜ ÖNLEM

Saldırganların, olayda kullandıkları aracın plakasının güvenlik kameralarına yansımaması amacıyla plakayı led ampulle aydınlattıkları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin, saldırganların kullandıkları yöntem nedeniyle aracın plakasını tespit etmeleri zaman aldı. Yüzlerce güvenlik kamerasında yapılan inceleme sonrasında olayda kullanılan aracın plakasının "06 BDP 502" olduğu İstihbarat Şubesi ekiplerince tespit edildi.

Bunun üzerine yapılan aramalarda, 06 BDP 502 plakalı araç Keçiören ilçesi Karşıyaka Mahallesi Okul Caddesi'nde bulundu. Ekipler, olayın faillerinden olduğu değerlendirilen Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet Çelikten'i burada gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Çelikten'in, Emniyetteki sorgusunda, olayı Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş ile birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etmesi üzerine ekipler, Gündaş'ı da Keçiören Kanuni Mahallesi 945 Sokak'ta bulunan bir evde yakaladı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: TÜRK EMNİYET GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ

ABD Büyükelçiliği'ndan, bügun gerçekleşen saldırıya dair 2 kişinin gözaltına alındığının duyurulmasının ardından Türkçe ve İngilizce olarak açıklama yapıldı.



Açıklamada şöyle denildi:



"Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz."