Arafat’ta Türkiye duası

2 milyon hacı adayı dün Arafat'ta Vakfe duası nı yaparak hacı oldu. Pazar akşamı havanın kararmasıyla birlikte 80 bin Türk hacı da Arafat dağına çıktı. Ancak akşam saatlerinde Mekke'de etkili olan fırtına ve yağmur Arafat'ta çadırlarına yerleşen hacı adaylarına zor anlar yaşattı. Geceyi Arafat'taki çadırlarında geçiren Türk hacılar, sabah kahvaltılarını Diyanet 'in verdiği kumanyalarla yaptı. Gece boyunca çadırlarda Kur'an-ı Kerim okunurken, öğle namazı ile ikindi namazı cem edilerek (birleştirilerek) kılındı. Namazın ardından ise Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş öncülüğünde Arafat Vakfesi'ne duruldu. Prof. Dr. Erbaş, yaklaşık 45 dakika süren duanın ardından Türk hacı adaylarına "Artık hacı oldunuz, birbirinizle musafaha ederek helalleşin" dedi. Erbaş duasında ABD'nin ve FETÖ'nün Türkiye'ye yönelik saldırılarına karşı da atıfta bulundu. İşte Erbaş'ın Vakfe duasından alıntılar;Allah'ım, izzet ve şerefimizi, onur ve haysiyetimizi çiğnetme! Milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dâhili ve harici düşmanlardan milletimizi, memleketimizi, âlem-i İslam'ı halâs ve emin eyle! Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere ferâset ve basiret ihsan eyle Allah'ım! Çeşitli bahanelerle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlara, istiklal ve istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme! Zalimlerin, hainlerin, kâfirlerin kurdukları tuzakları kendi başlarına makûs eyle Allah'ım! Allah'ım, birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi dâim ve bâkî eyle. Bölünüp, parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, tefrikaya düşüp güçsüz kalmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım!Ülkesi, vatanı, namus ve mukaddesatı için mücadele edenleri muvaffak ve muzaffer eyle. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, namusumuz çiğnenmesin diye en aziz varlıklarını bu yüce değerler uğruna feda eden, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbine, Sakarya'dan 15 Temmuz'a bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım! Gazilerimize sağlıklı, hayırlı ömür nasip eyle Allah'ım! Biz güven içinde olalım diye, terör örgütlerini yok etmek için mücadele ederken şehit olan yiğitlerimize, kahraman şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım!Milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eyle, onları her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım! Ey Hainlerin tuzaklarını bozan Yüce Rabbimiz!Suret-i Haktan görünüp dinimizi istismar ederek aramıza fitne ve fesat tohumları ekmeye çalışanlara, devletimize ve milletimize ihanet edenlere fırsat verme Allah'ım! Senin adınla insanları aldatanların, inancı ve samimiyeti istismar edenlerin şerlerinden bizleri, neslimizi ve ülkemizi muhafaza eyle Allah'ım!Türkhacılar dün akşam hava karardıktan sonra Müzdelife'ye hareket etti. Burada akşam namazını ve yatsı namazını cem eden hacılar, daha sonra şeytan taşlamak için taş topladı. Müzdelife'deki Vakfe Duası'nın ardından hacılar, kafileler halinde tekbirlerle Mina'ya doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık 5 kilometrelik yolu yürüyerek giden Türk hacılar, Mina'daki şeytan taşlama bölgesinde şeytana 7 taş attı. Hacılar daha sonra saçlarını keserek ihram yasaklarından çıktı.