Edirnekapı Şehitliği’nde gurur ve hüzün

Şehit aileleri İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ne giderek ilk önce evlatlarıyla bayramlaştı. Arife gününde şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı, mezarların bakımı yapıldı, çiçekleri sulandı. Mezar başlarında Kuran'ı Kerim okundu. Polis şehitliğinde ise polisler, ziyaretçilere lokum ikram ederek şehit meslektaşlarının mezarlarını temizledi. 12 yaşındaki Serap İnanlı, şehit düşen amcası Tarık İnanlı'nın mezarına çiçek bırakıp bayramlaştı. Serap, "Amcam Şırnak'ta askerlik yapıyormuş. Dağda yemek yerken teröristlerin kurduğu pusuda şehit olmuş. Ben onu hiç görmedim ama onu çok seviyorum" dedi. Ağrı'da operasyondan dönerken teröristlerin kurduğu pusuda 2006'da şehit olan Hakan Yılmaz'ın anne ve babası da oğullarının kabri başında dualar etti, kabir temizliği yaptı. İki oğlundan birini şehit veren baba Turgut Yılmaz, "Bilgisayar bölümünü okuyordu. Üniversiteyi bitirmeden askere gidip gelmek için okulunu dondurmuştu. 12 yıl oldu her bayramımız böyle hüzünlü geçiyor. Önce onunla bayramlaşmaya geliyoruz" diye konuştu. Şehitliğe gelenlar arasında 2008'de Bingöl'de şehit olan Jandarma Er Serkan Özbakır'ın annesi Devlet Özbakır ve kardeşleri de vardı. Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken anne Özbakır, "Oradaki ilk gecesinde şehit oldu. Komutanı operasyona çıkmamasını söylemişti. Ama oğlum bilerek ve severek şehit oldu" dedi.

"VATAN SAĞOLSUN"

Polis şehitliğinde yatan kuzeni Ersoy Karacaoğlan'ın mezarını ziyaret eden Cengiz Karacaoğlan ise "Amcamın oğlunu PKK yüzünden şehit verdik. Terörle mücadelede sonuna kadar devam edilmeli. Teröristlerin sonu gelene kadar durmak yok. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

"BURASI BİZİM HER ŞEYİMIZ"

Bursa'dan, 1992'de karakolda şehit olan oğlunun kabri başına geldiğini dile getiren şehit annesi Aysel Özer, "Her şeyimiz burası bizim. Düğünümüz, bayramımız hepsi burada." diye konuştu. 1998'de Diyarbakır'da şehit düşen asker Aliyar Yurtsever'in babası Hasan Yurtsever "Hep hasretlik, keder... Öyle geçiyor zaman" dedi.