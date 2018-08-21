İyi günde kötü günde tek yürek tek yumruk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında şöyle dedi:

Türk Milleti, iyi günde de, kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti sayesinde binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmıştır. Nitekim, son yıllarda karşılaştığımız her saldırıyı, her darbe girişimini, her tuzağı bu sayede bertaraf ettik. Hamdolsun, bugün de milletimiz aynı erdemli tavrı gösteriyor.

Bayramın ardından 947'nci yıldönümünü bizzat yerinde idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferimizden bu yana, nice badirelere göğüs germiş bir milletiz. Özgürlüğümüzün sembolleri olan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik her saldırıya aynı azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdik. Önümüzdeki hafta 96. yıldönümüne ulaşacağımız 30 Ağustos Zaferi de, vatanımıza sahip çıkma irademizin tezahürlerinden biriydi.

YETER Kİ BİR OLALIM

15 Temmuz'da, maziden atiye kurduğumuz köprüyü ve coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı canımız pahasına koruma kararlılığımızı bir kez daha gösterdik. Ekonomimize yönelik saldırının, doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç Türk Milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz, boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz. Terör örgütleriyle, ihanet çeteleriyle, binbir hileyle, desiseyle, tuzakla çökertemedikleri Türkiye'yi, döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir. Ülkemiz bunların hepsinin de üstesinden gelecek güce sahiptir. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım.

'TRAFİK KURALLARINA UYUN' ÇAĞRISI

Erdoğan bayram dolayısıyla trafik kurallarına uyulması için çağrıda bulundu. Erdoğan, "Araçlarıyla yollara çıkan tüm kardeşlerimden trafik kullarına uymalarını istiyorum. Bayram sevincimizi matem havasına büründürmemek için, lütfen hepimiz üzerimize düşenleri yapalım" dedi.

MAZLUMLARIN KURTULUŞU İÇİN DUA

Erdoğan, "Filistin'den Suriye'ye, Güney Asya'dan Türkistan'a kadar dünyanın pekçok yerinde zulüm altında inleyen tüm mazlumların kurtuluşu için Rabbimize dua ediyorum" dedi.