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Kırmızı listedeki o hain 333 günlük takiple öldürüldü

Geçen yıl PKK’nın Dersim’deki elebaşı ’yu 400 km’lik takiple sağ olarak yakalayan güvenlik birimleri, o operasyondan ele geçen bilgilerle izini sürdüğü azılı terörist İbrahim Çoban’ı öldürdü.

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2018
Kırmızı listedeki o hain 333 günlük takiple öldürüldü

Tunceli Pülümür kırsalında 11 Ağustos'ta düzenlenen, aralarında kırmızı listede aranan PKK'nın askeri konsey üyesi, sözde Dersim sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın da bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

ÇARESİZLİĞİ TELSİZE YANSIDI
Geçen yıl düzenlen operasyonda, Tunceli'den 'a kadar 400 kilometre takip edilen PKK'nın sözde Dersim batı karargâh sorumlusu "Azad
Çüngüş" kod adlı yaralı, MLKP'nin Türkiye silahlı kanat sorumlusu "Alişer Deniz" kod adlı Hüseyin Akçiçek ve "Arteş" kod adlı Oğuz Aksu ölü ele geçirilmişti. Operasyonda elde edilen yazılı ve dijital delilleri inceleyen istihbarat uzmanları, İbrahim Çoban'ın (44), 11 Ağustos 2017'de sözde Dersim saha komutanı olarak Tunceli'ye geldiğini belirledi. Gare kampında "Hasan" telsiz kodunu kullanırken, Tunceli'de "Murat" telsiz kodunu kullanmaya başladığı tespit edilen Çoban'ın, Ovacık ve Nazimiye kırsalındaki gruplarla hareket ettiği öğrenildi. Çoban'ın 20 gün önce Kandil'deki PKK elebaşı 'a gönderdiği, "Havadan ve karadan yoğun operasyon var. Başını çıkartanın işi bitiyor. Eylem koymak değil, kendimizi koruyamaz haldeyiz. Pülümür'e sıkıştım" diye gönderdiği şifreli mesaj çözüldü. 333 günlük takibin ardından, 11 Ağustos'ta ve SİHA'lardan gelen görüntülerde, aralarında Çoban'ın da bulunduğu 10 teröristin Pülümür kırsalı Baraz Deresi'nin Zime Komu bölgesinde olduğu tespit edildi. Operasyonda hakkında 4 milyon lira ödül konulan Çoban ile PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni-Munzur" kod adlı Mahmut Laçin'in de bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada son bir haftadaki operasyonlarda da 40 PKK'lı öldürüldü.

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Kırmızı listedeki o hain 333 günlük takiple öldürüldü
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