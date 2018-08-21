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MSB'den iftiralara sert yanıt

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın Cem TV'de katıldığı programında 'ya yönelik başlattığı algı operasyonlarına 'ndan sert yanıt geldi. Özdağ'ın 'nda sözde tarikat kavgası olarak lanse ettiği olayın gerçeği yansıtmadığı, TSK bünyesinde geçmişten beri bulunan cami ve mescitlerde imamlık ve müezzinlik görevlerini erlerin yerine getirildiği belirtildi. İşte Ümit Özdağ'ın TSK üzerindeki algı operasyonları ve TSK'nın cevabı.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 23:33 Güncelleme Tarihi: 21.8.2018 02:00
MSB'den iftiralara sert yanıt

İYİ TV'de katıldığı programında gerçeği yansıtmayan, mesnetsiz iddialarda bulundu. Özdağ'ın kaynağı olmayan, gerçekleri yansıtmayan ve 'ye soru önergesinde bulunacağı konuya dair, "'nda cuma namazını hangi tarikatın imamı kıldıracak diye öğrenciler arasında kavga çıkmış ve konu Genelkurmay'a kadar gitmiş" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ancak çok geçmeden Özdağ'ın bu algı operasyonlarına 'ndan sert bir dille yalanlama geldi. Onlarca yıldır bünyesinde askerlerin ibadetlerini yerine getirmesi için cami ve mescitlerin bulunduğu ve bu ibadethanelerde erlerin görev yaptığı belirtilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Özel bir televizyon kanalında, 19 Ağustos 2018 tarihinde Kara Harp Okulunda bir takım yapılanmaların olduğuna dair gerçek dışı ve mesnetsiz bazı iddialarda bulunulmuştur.

Kara Harp Okulunda görev yapan tüm personel ile Harbiyelilerin ibadet etme ihtiyacını karşılamak maksadıyla, eskiden olduğu gibi bugün de okul bünyesinde cami ve mescitler bulunmaktadır. Söz konusu ibadethanelerde imamlık ve müezzinlik vazifeleri vatanî görevlerini er olarak yapan personel tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, imamlık, müezzinlik veya benzeri bir konuda Harbiyeliler arasında tartışma yaşandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Birbirlerine silah arkadaşlığı, vatan ve bayrak sevgisiyle bağlı subay adayları yetiştiren Harp Okullarımız ilim ve irfan yuvaları olarak görevlerine devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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MSB'den iftiralara sert yanıt
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