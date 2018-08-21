Üsküp’te Anadolu sıcaklığında eğitim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatıyla kadim Osmanlı kenti Üsküp'te 2006'da kurulan ve kâr amacı gütmeyen Uluslararası Balkan Üniversitesi
, yenilenen modern kampüsüyle öğrencilerini bekliyor. Üniversitenin kurucusu Üsküp Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı işadamı Aydogan Ademoski, Türk öğrenciler için üniversiteyi ve Üsküp'ün avantajlarını SABAH'a anlattı. Türk öğrencilere, yaşayan bir tarih içinde ve aile ortamında son derece kaliteli eğitim verdiklerini kaydeden Ademovski şunları söyledi: YÖK'ÜN TANIDIĞI TEK ÜNİVERSİTE:
Üsküp güvenli, modern ve çağdaş bir kent. Öğrencilerimiz burada Anadolu'da yaşıyormuşçasına huzur bulabilecekler, adaptasyon sorunu yaşamayacaklardır. Üniversitemiz, %100 İngilizce eğitimi ve %100'e varan burs imkânlarıyla, YÖK
tarafından tanınırlığa ve denkliğe sahiptir. 2014'ten bu yana ÖSYM Kılavuzunda yer alan, Makedonya'daki ilk ve tek üniversite olarak; 7 Fakülte, 18 Lisans ve 10 Yüksek Lisans
programıyla faaliyet gösteriyoruz. 150'den fazla uluslararası anlaşma ile öğrencilerimize parlak bir gelecek sunuyoruz. 3 DİL ÖĞRENİYORLAR:
Öğrencilerimiz İngilizce'nin yanı sıra Makedonca ve Arnavutça'ya da hakim oluyor. Üniversitemizin İstanbul- Eyüp'te irtibat ofisi var. Uzmanlarımız öğrencilerin her adımda yanındadır. Ayrıca kız ve erkek iki ayrı öğrenci yurdumuz bulunuyor.