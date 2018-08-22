Cumhurbaşkanı’nın vekalet verdiği kurbanlıklar kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanlığını Tekirdağ
Çorlu'ya bağlı Şahpaz Mahallesi'nden aldı. AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş ve yönetimi ile Şahpaz Muhtarı Recep Soydan tarafından Çengeloğlu Çiftliği'nden teslim alınan 1.5 ton ağırlığındaki büyükbaş kurbanlık Bursa
'ya gönderildi. Çengeloğlu Besicilik sahibi Musa Çengeloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'a özel olarak yetiştirmiş olduğumuz Şarelo ırkı 1.5 ton ağırlığındaki kurbanlığımızı sevk ettik. Allah kurbanlarını kabul etsin" dedi. Öte yandan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın vekalet verdiği iki kurbanlık Siirt
'te, Türk Kızılayı'na yurt içinde vekalet verdiği kurbanı ise Sakarya
'da kesildi. Türk Kızılayı, Türkiye dahil, Afganistan
, Kenya ve Kudüs'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kurban vekaleti veren Erdoğan için Afganistan'da kurban kesimi yaptı.