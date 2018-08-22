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Cumhurbaşkanı’nın vekalet verdiği kurbanlıklar kesildi

LEVENT SİLİSTRE
LEVENT SİLİSTRE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018
Cumhurbaşkanı’nın vekalet verdiği kurbanlıklar kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanlığını Çorlu'ya bağlı Şahpaz Mahallesi'nden aldı. AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş ve yönetimi ile Şahpaz Muhtarı Recep Soydan tarafından Çengeloğlu Çiftliği'nden teslim alınan 1.5 ton ağırlığındaki büyükbaş kurbanlık 'ya gönderildi. Çengeloğlu Besicilik sahibi Musa Çengeloğlu, "Cumhurbaşkanımız 'a özel olarak yetiştirmiş olduğumuz Şarelo ırkı 1.5 ton ağırlığındaki kurbanlığımızı sevk ettik. Allah kurbanlarını kabul etsin" dedi. Öte yandan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın vekalet verdiği iki kurbanlık 'te, Türk Kızılayı'na yurt içinde vekalet verdiği kurbanı ise 'da kesildi. Türk Kızılayı, Türkiye dahil, , Kenya ve Kudüs'teki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kurban vekaleti veren Erdoğan için Afganistan'da kurban kesimi yaptı.
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Cumhurbaşkanı’nın vekalet verdiği kurbanlıklar kesildi
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