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Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ın skandal kararına ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 15 Temmuz gecesi 'a kaçan 'cü haine iltica vermesiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Yunanistan Danıştayı, bir darbeciye iltica hakkı tanıyarak uluslararası anlaşmaları çiğnemiş ve Yunanistan’ın darbeciler ve teröristler için güvenli bir ülke olduğunu ifade etmiştir. Bu skandal kararın dahil bütün taraflarca reddedilmesi ve kınanması gerekir." denildi.

Giriş Tarihi: 22.8.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 14:07
Cumhurbaşkanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal kararına ilişkin açıklama!

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Cumhurbaşkanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal kararına ilişkin açıklama!
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