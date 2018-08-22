İslam dünyasından Türkiye için dua yağıyor

İslam alemi bu Kurban Bayramı'nı adeta Türkiye'yle dayanışmaya ayırdı. Dünyada nerede bir mazlum İslam topluluğu varsa orada Türk yardım görevlilerinin yer aldığına dikkat çeken kanaat önderleri, bu bayram namazında Mekke'den Mescid-i Aksa'ya kadar her yerde ABD'nin ekonomik saldırısına karşı Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan için dua ettiklerini söyledi.

YARDIM VE DAYANIŞMA

Atlas Okyanusu kıyısındaki Fas'tan, Kızıldeniz'deki Yemen'e, Avrupa'daki Bosna'dan Afrika'daki Sudan'a, Akdeniz'de Filistin'den Pasifik'teki Bangladeş'e uzanan coğrafyadaki yaşayan yaklaşık 2 milyar Müslüman nüfusu, Kurban Bayramı'nın birinci gününü dualarla, yardım ve dayanışma içinde geçirdi. Müslümanlar için bu bayramın özel bir gündem maddesi vardı, ABD tarafından Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırı... Başta Arakan, Suriye, Irak, Somali, Etiyopya, Çeçenistan, Afganistan, Afganistan, Libya, Yemen'de yıllardır bitmeyen savaş, terör, darbeler, kıtlık nedeniyle yüz binlerce çocuk ve kadının hayatını kaybettiğine dikkat çeken Müslüman kanaat önderleri, nerede bir mazlum halk varsa Türkiye'nin hem resmi hem de özel yardım kuruluşlarının orada olduğuna dikkat çekerek, kendilerinin de dualarıyla ve ellerindeki paraları TL'ye çevirerek Türkiye'ye destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

MÜSLÜMANLAR YALNIZ KALIR

ABD'nin ekonomik darbe girişiminin tüm Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılandığını kaydeden Suriyeli kanaat önderi İbrahim Yeso, "Suriye'deki Arap, Türkmen, Kürt herkes yürekten Türkiye için dua ediyoruz. Türk lirasını desteklemek için elimizdeki parayı TL'ye çeviriyoruz. Suriye'deki Müslümanlara gerçekten destek veren İslam ülkesi Türkiye oldu, Türkiye düşerse Müslümanların yardımsız kalacağını biliyoruz" diye konuştu. Iraklı yazar Halid El Tai "Türkiye ekonomik saldırı altında ve biz Müslümanlar Türkiye için dua ediyoruz" dedi.

MÜSLÜMANLAR PARALARINI TL'YE ÇEVİRİYOR

LİRA DAYANIŞMASI

Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, gittiği İslam ülkelerinde Türkiye'ye destek yağdığını söyledi. Kaşıkçı: Adeta İslami Ekonomik seferberlik, İslami TL seferberliği var.

Filistin'den Pakistan'a kadar Müslüman nüfusun yaşadığı her yerde herkesin döviz büfelerinin önünde sıraya girerek ellerindeki paraları TL'ye çevirerek Türkiye'ye destek vermeye çalıştığını belirten Kışlakçı, "Adeta İslami Ekonomik seferberlik, İslami TL seferberliği var. Bu ülkelerdeki kanaat önderleri ve İslam alimleri, 'Dünya üzerinde bir mazlum halk ve nokta olmasın ki, Türkiye'den bir yardım kuruluşu orada olmasın, mümkün değil' diyorlar" dedi.

GÖNÜLLÜLER HER YERDE

Kışlakçı, "İslam coğrafyasında, hatta Güney Amerika'dan Avrupa'ya kadar nereye giderseniz gidin Türkiye'den ya resmi ya da vakıf ve derneklerin yardım gönüllülerini görürsünüz. Bu, Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a olan sevgiyi artırdı. Ben de gittiğimde görüyorum, Sudan'dan Filipinler'e kadar her yerde Türkiye ve Başkan Erdoğan'a dua ediliyor. Türkiye'den bu bölgelere giden yardımlar, dua ve bereket olarak geri dönüyor. Türkiye'nin bu kadar saldırıya ve güçlüğe rağmen ayakta duruşunun bir nedeni de bu dualar. Mescid-i Aksa'dan Mekke'ye kadar her yerde Türkiye için dua edildiğinin haberlerini alıyoruz" diye konuştu.

Mescid-i Aksa'da Erdoğan'lı dua

Filistin'in Türkiye Temsilcisi Cihad Yağmur, bu Kurban Bayramı'nda Mescid-i Aksa ve tüm Filistin'de Türkiye için dua edildiğini söyledi. Yağmur, şunları söyledi: "Türkiye inşallah Müslümanların da duasıyla ABD'nin ekonomik saldırısını atlatacak. Mescid-i Aksa'da, Gazze'de Filistinliler Türkiye ve Başkan Erdoğan için dua ediyoruz. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Tüm Müslümanlar, mazlumlar Türkiye'ye dua ediyor. Çünkü Türkiye düşerse mazlumlara yardım edecek başka bir ülke kalmayacak. Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkelerin yönetimlerinin Türkiye'yle sorunluğu olduğu düşünülse de biz görüyoruz ki o ülkelerin halkları da Türkiye'ye destek için turist olarak geliyorlar, dua ediyorlar."

Müslümanlar ilk kıbleye akın etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan ve İslam ve Arap ülkelerinden gelenlerin de bulunduğu yaklaşık 100 bin Müslüman bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Bayram hutbesini dinleyen Müslümanlar, daha sonra zulüm altında olan kardeşlerine dua etti.

RUSYA

Rusya'da Müslümanlar Başkent Moskova'da bulunan Merkez Camii'ne bayram namazı için akın etti.

BOSNA HERSEK

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu taştı.

LİBYA

Libya'daki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda kıldı.

YUNANİSTAN

Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'te Müslümanlar, belediye tarafından tahsis edilen Osmanlı eseri Yeni Cami'de bayram namazını kılmak için toplandı. Aralarında Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'ın da bulunduğu yaklaşık 200 kişi bayram namazını ilk kez Batı Trakya'da seçilmiş müftülük tarafından görevlendirilen imam ve müezzin ile kıldı. Cami, 2013 ve 2014 yıllarında da tahsis edilmiş, ancak Yunan hükümetinin devlet tarafından atanmış imam ısrarı üzerine namazda saflar boş kalmıştı.

Kaynak: Star