Kâbe’de bayram coşkusu

Pazar gecesi Arafat yolculuğuyla başlayan hac vazifesi, dün kurbanların kesilmesiyle son buldu. Pazartesi gecesi şeytan taşlayan hacılar dün sabaha karşı da Harem-i Şerif'i tıklım tıklım doldurarak bayram namazını Kâbe'de kılmanın heyecanını yaşadı.

80 bini Türk farklı ülkelerden 2 milyon Müslüman'ın hac yolculuğu Arafat ile başladı. Pazar akşamı Arafat'a çıkan hacılar bir gece Arafat'ta kaldıktan sonra vakfe duası yaptı. Pazartesi günü havanın kararmasıyla da Müzdelife'ye geçilerek orada da vakfe duası yapıldı. Ardından şeytan taşlama için 49 tane taş toplayan hacılar aynı gece Mina'ya doğru yürüyüşe geçti.

ŞEYTAN TAŞLADILAR

80 bin Türk hacı da telbiye ve tekbirler getirerek kafileler halinde 5 kilometrelik yolu yürüyerek gitti. Gece yarısı Mina'daki Jamerat denilen şeytan taşlama noktasına varan hacılar, ellerindeki taşlardan 7 tanesini büyük şeytanı sembolize eden duvara attı. Şeytan taşlama sabaha kadar sürdü. Şeytan taşlamanın ardından saçlarını kesen hacılardan isteyenler giydikleri ihramı çıkarttı. Şeytan taşlamanın ardından ise hacılar akın akın Harem-i Şerif'e koştu.

Tavaf ve Say'larını yapan hacılar sabah namazını Kâbe'de kıldı. Ardından da bayram namazı beklendi. Bayram namazı nedeniyle Harem-i Şerif'in içinde ve dışında adım atacak yer kalmadı. Hacı olmanın heyecanını bayram namazı ile birlikte yaşayan hacılar, namazın ardından bayramlaştı.

Şeytan taşlama bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri de devam edecek. Dün hacıların vekalet verdiği kurbanlar İslam Kalkınma Bankası'nın organizasyonuyla kesilmeye başlandı. Bayramın üçüncü günü kurban kesim işleminin son bulması bekleniyor. Hac nedeniyle Mekke sokaklarında yoğun araç trafiği oluşurken, kalacak yeri olmayan pek çok hacı adayının park gibi yeşil alanlara çadır kurarak buralarda kaldığı görüldü.