Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Gümüşhane'de operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: 'de operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... 'nin Kürtün ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi. Gümüşhane'de etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu belirlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 09:12 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 09:35
Son dakika: Gümüşhane'de operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.

KIRMIZI LİSTEDE ARANAN BARIŞ ÖNER

Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı.

Teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategorideki PKK'lı Barış Öner olduğu belirlendi.

AA'nın haberine göre güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.

HDP'li vekil PKK'lı teröristin mezarını ziyaret etti!

PKK’ya Amanos’ta ağır darbe

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Gümüşhane'de operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN