Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurbanlara eziyet etmeyin

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, bu yıl geçen yıla göre kurban vekaletlerinin iki katına çıktığını söyledi. Bayramın ikinci günü Mekke'de bulunan Türk basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Ali Erbaş şu mesajları verdi:

84 bine yakın hacımızın en güzel şekilde Arafat'ta Vakfe'si tamamlandı. Türkiye'den gelen 82 bin 950 hacımızın da kurbanları tamamen kesildi.

Biz bir kaç senedir "Diyanet Vakfı Gönüllüleri" diye bir isim kullanmaya başladık. O gönüllülerden 400'e yakını 145 ülkede milletimizin bize emanet ettiği kurbanları yerine ulaştırmaya çalışıyor. Bu sene Diyanet Vakfı'na emanet edilen kurbanların sayısı 425 bin civarında. Bu diyanet tarihinin en yüksek rakamıdır. Geçen senenin iki katı.

Şu anda 16 ülkede ve ülkemizde 49 üniversite kampüsünde devam eden cami inşaatlarımız var. Endonezya ve Venezüella'da depremzedelere kurban dağıtmak için çalışıyoruz. Hindistan'da sel ve fırtına meydana gelmiş, şu an gönüllerimiz yine orada.

İslam merhamet dinidir. Dolayısıyla kurbanlarımız ne kadar incitmeden kurban edilirse, o kadar makbuldür. Eziyet etmeyelim, özellikle belediyelerimizin ayırmış olduğu o güzel hijyenik yerlerde kesim yapalım.

Vefat eden Türk hacı sayısı 24. Bu geçen yıllara göre daha az. Vefat sebepleri genellikle kalp krizi ve beyin kanaması.

BUGÜN NELER OLDU