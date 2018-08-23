Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Kutsal topraklarda hac yolculuğu

Kutsal topraklarda hac yolculuğu

SABAH Haber Koordinatörü Şaban Arslan, hac deneyimini kaleme aldı: Kalbinde biraz inanç kırıntısı olan birinin, Allah’ın evi Kâbe’yi görüp de kalbinin titrememesi mümkün değil

ŞABAN ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 12:52
Kutsal topraklarda hac yolculuğu

15 Ağustos, saat 13.55... Atatürk Havalimanı'nda eşim Serpil'le ihramlarımızı giyiyoruz. Hac yolculuğumuz başlıyor. Mekke'deki Şişe Ravza Mahallesi'ndeki otele ulaştığımızda, saat sabaha karşı 03.00'ü gösteriyor. Bavullarımızı odamıza atıp, hiç uyumadan, doğruca Kâbe'ye, Harem-i Şerif'e gidiyoruz. Sabah namazını kılıp umre tavafımızı ve Safa-Merve'de sayımızı yapıyoruz. Saat 10.00 sıralarında otele gelip ihramdan çıkıyoruz. Bir kaç saat uyuyoruz, yeniden Kâbe'nin yolunu tutuyoruz. Giderken bir araç bizi bırakıyor, burayı iyi bilen sürücü, "Kâbe'den çıkarsınız, şu tünellerden geçersiniz hemen otel orada" diyor... Bir tavaf daha yapıyoruz, akşam ve yatsı namazlarını kılıp dönüşe geçiyoruz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kutsal topraklarda hac yolculuğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN