Başkan Erdoğan’ın aday kriterleri

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkan adaylarını belirlerken, kabinede olduğu gibi farklı isimlere yer vereceği belirtiliyor. Başkan Erdoğan, belediyelerdeki değişime önceden başlamıştı. Metal yorgunu bazı belediye başkanları ile yollar seçimler beklenmeden ayrılmıştı. Kongrede AK Parti'nin vitrinini yenileyen Erdoğan, belediyelere yönelik ikinci hamleyi mahalli idareler seçimlerinde yapacak. 2014 seçimlerinde AK Parti Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 30 büyükşehirden 21'ini, 32 ilin belediye başkanlığını toplamda ise 800 belediye başkanlığını kazanarak bir rekora imza atmıştı. Erdoğan, bu yerel seçimlerde hedefi daha da büyüterek 30 büyükşehir belediyesinin kazanılması talimatı verdi. Bunun için titiz bir aday belirleme süreci işleyecek. Başkan Erdoğan'ın yeni sisteme göre oluşturduğu kabinesine benzer bir yapılanma belediye başkan adaylarına yansıyacak. Belediye başkan adayları gerek vizyonları, gerekse projeleri ile Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacak isimlerden oluşacak. Adayların AK Parti'nin oyunun üstüne oy getirecek adaylar olmasına dikkat edilecek. Vatandaşta karşılığı olan teşkilatların sevdiği, sivil toplum örgütleri tarafından desteklenen ve o ili kalkındıracak projeleri olan, vatandaşın yakından tanıdığı isimler olacak. Aday belirlenecek ildeki sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek onların görüşü de alınacak.

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