Çiftlik Bank’tan sonra ‘Kaşar Bank’

İstanbul ?Sultangazi'de, kaşar ticareti yapacağını söyleyerek para toplayan Ü.Ö. (28) tarafından dolandırıldıklarını söyleyen 30 kişi, savcılığa başvurdu. Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunan mağdurların ifadelerine göre, bir gıda şirketinde çalışan Ü.Ö. "Çalıştığım yerden kaşarı toptan alacağım. Fabrikadan nakit alıp, marketlere vadeli satıp, aradaki parayı paylaşacağız" diyerek, tanıdıklarından para topladı. Bu kişilere bir süre geri ödeme de yapan Ü.Ö., güven sağladıktan sonra çok sayıda kişiden daha yüklü miktarda para toplayıp ortadan kayboldu. Mağdurlardan kamyon şoförü Mesut Ergün, "Bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştım. İlk etapta 13 bin lira verdim. Bize bir süre dönüş yaptı. Toplamda 100 bin lira dolandırıldım. Mağdurlardan biri 450 bin lira dolandırılmış. Kimine dairesini, kimine arabasını sattırmış. Dolandırılan benim bildiğim 50-60 kişi var. Şu an 'Bulgaristan'a kaçtı' diye bir haber geldi. Çiftlik Bank'la dalga geçiyorduk aynısı bizim başımıza geldi. Biz de buna isim koyduk 'Kaşar Bank' diyoruz."

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