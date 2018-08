Kobani eylemlerinde Brunson izi

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın Whatsapp mesajları savcılığın iddianamesine girdi. Mesajlarda, İzmir'de görevli olan papazın PKK'nın şiddet olaylarını gerçekleştirdiği yerlerde olduğu açıkça görülüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Brunson'ın yurtdışı ve yurtiçinden numaralarla yaptığı bu mesajlaşmalarına yer verildi. İddianamede, Andrew Brunson'ın, mesajlarından HDP'nin çağrısıyla başlayan ve PKK'nın sokaklarda şiddet eylemlerine başladığı Kobani olayları sırasında Suruç'ta olduğuna dikkat çekiliyor.

İŞTE O MESAJLAR

Jayne: Merhaba Andrew. Nasılsın? Kobani'deki çatışma olduğunda Suruç'ta olduğunu duydum. Her şey nasıl? Bir sürü kişi direk olarak geri döndü mü? Umarım her şey yolundadır.

Brunson: Mahmut 2, Ahmet 4, Abu 5 aile üyesini kaybetti. Geri dön Jane, geri dön!!

ÖLÜMLERİNE ÜZÜLMÜŞ

26 Haziran 2015

Dan Slade: Selam Andrew. Kobani'deki son saldırıda bağlantılarımız ne durumda?

Andrew Brunson: Öldürülenlerden en az 5 tanesi yeni inananların yakınlarıydı. Diğer yakınlar ya yaralı ya da kayıp.

Dan Slade: Tanrım, onlara yardım et. Bana haber vermeye devam et. 21 Temmuz 2015

Mau: Dün Suruç'ta olanları yeni öğrendim. Herkese dua ediyorum.

Mau: Nasılsınız?

Andrew Brunson: Merhaba Mau. İyiyiz. Dairemiz saldırının olduğu binanın birkaç bina ötesinde. O dönemde kilise kampımızı yapıyorduk. Soru sonuçlar ne olacak. Doğu'da yüksek tansiyon var. Tabi ki dünyanın bu kısmında her zaman sorun var. Bazıları Kürtler'i şiddet için provoke ediyor, yani burada bir müdahale olabilir. Kimbilir? Umarım seninle ilgili her şey yolundadır. Tarihler kesinleştiğinde haber ver. Esenlikler.

SÜREKLI SUR VE SURUÇ'TA



İddianamede, Kobani olaylarında yaralanan bir kadının İzmir'e tedavi için gönderilmesine yönelik Andrew Brunson'a gönderilen mesaj da yer alıyor.

Lee: Kamplardan birinde acil bir durum var. Gelebilecek olursa Ömer'le gitmem gerekiyor. Yaralı bir bacağı olan kadın var ve Dr. Fowler'a (John Robert Fowler JR) göre eğer tedavi edilmezse kan pıhtısı olabilirmiş. Dolayısıyla gidip onu almam ve İzmir'e getirmem gerekiyor. İddianamede, Brunson'ın 23 Temmuz 2015'te Suruç'ta bulunmakla birlikte, Kobani'deki şiddet olaylarının ve Diyarbakır Sur'daki hendek operasyonlarının olduğu zaman diliminde de, kendisinin İzmir'de görevli olmasına rağmen, bu bölgeden çok uzaklarda yer alan, kendi görevi ile hiçbir bağlantısı olmayan Sur'da bulunduğuna dikkat çekiliyor. İddianamede; "Bölgede PKK terör örgütünün oluşturmaya çalıştığı kaotik ve şiddet ortamına rağmen (Suruç ve Sur) bu bölgede bulunmakta ısrar etmesi karşısında iddianamenin genelinde irdelenen, şüphelinin bağlı olduğu illegal yapılanmanın hedef ve stratejisi kapsamında görev yaptığı anlaşılmıştır" deniliyor.

3 YILDA 136 KEZ GITMIŞ

İddianamede Brunson'ın, 2014-2017 arasında 136 kez Suruç'ta, 192 kez Şanlıarfa'nın başka ilçelerinde, 2 kez Diyarbakır'da olduğuna dikkat çekiliyor.

BAĞLANTILI 5 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İddianamede, Brunson'ın mesajlarında geçen Kobani'de öldürülen 5 kişinin kendi bünyelerine kattıkları bağlantı noktaları olan kişilerin yakınları olduğu, bu nedenle öldürülen bu kişilerin ailelerine yardım etmesi için Tanrı'ya dua ettikleri ve üzüldüklerine dikkat çekiliyor. Suriyeli Kürtler'den oluşan 15 erkek ve kadın grubunun vaftiz işlemini yaptıkları belirtilerek, Brunson'ın Kürtler üzerinde yürüttükleri illegal faaliyetlere legal zemin hazırladıkları da kaydediliyor.

SURUÇ'A KAMYONETLE BAĞIŞ

Brunson'ın telefonuna gelen mesajlarda Suruç'a kamyonetle gönderilen bir bağıştan da söz ediliyor.

Per Svenningsen: Merhaba, cumartesi günü Suruç'a yaptığımız yolculuğu paylaşmak üzereyiz. Bu yüzden belediyeye yardım verilip verilmediğini bilmek istiyoruz.

Antette: Merhaba Andrew. Kamyonun Suruç'a varıp varmadığını biliyor musun? Vardığında haber verir misin? Tek'ten belediyeye bildirdiler mi? Esenlikle.