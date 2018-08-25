Devlet hastanesinde rekorluk başarı

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği akciğer embolisine müdahale alanında dünyada Amerika, Fransa, Almanya ve İngiltere'den sonra beşinci sırada yer alıyor. Müdahale edilmezse kalp yetmezliğine neden olan akciğer embolisini ortadan kaldıran ameliyatı, ekibiyle yüzde 95 oranında başarıyla yapan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, geçtiğimiz günlerde bir rekora imza attı.

'AVRUPA'DA BILE YAPAMIYORLAR'

En genci 12, en yaşlısı 85 yaşında olan ve farklı illerden gelen 9 hasta 9 gün içinde peş peşe ameliyat edildi. İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, "Avrupa'daki büyük merkezler bile her gün bu ameliyattan yapmıyorlar. Biz Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, Prof. Dr. Hasan Sunar, Doç. Dr. Serpil Taş ve tüm ekiple birlikte Türkiye'de bir ilke imza atarak 9 günde 9 ameliyat yapıp bir rekor kırmış olduk. Gururluyuz" dedi.

KALBİ DE ETKİLİYOR

Operasyonları gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli ise şu bilgileri verdi: "Normalde bu hastalık orta yaş hastalığıdır. Akciğer damarlarına pıhtı geliyor, insanlar bu pıhtıdan dolayı nefes darlığı ve göğüs ağrısı çekiyorlar. Erken tanı almayan hastalarda zamanla akciğer damarlarında oluşan darlık nedeniyle kalp, kanı akciğere yeterince pompalayamamaya başlıyor ve oradaki kan da temizlenemiyor. Temizlenemeyince vücutta kirli kan dolaşıyor. Bu da hastalarda nefes darlığına yol açıyor. Hastalar ileriki dönemlerde kalp yetmezliği sebebiyle hayatlarını kaybedebiliyorlar.."

TEŞHİSİ BİLE ÇOK ZOR



?PROF. Dr. Bedrettin Yıldızeli, akciğer embolisine tanı konmasının bile çok zor olduğuna dikkat çekti: "Kalbi ağrıyan hastaya anjiyo yapılıp kalbinin temiz olduğu söyleniyor. Aslında bütün iş akciğer damarlarında... Tanı için ekokardiyografi, akciğer sintigrafisi ve bilgisayarlı pulmoner anjiyografi tomografisi çekilmesi lazım. Akciğer damarlarında kronik pıhtı olan hastaların, uzman merkeze danışarak, cerrahiye uygun olup olmadıklarını sormaları lazım."