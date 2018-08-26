Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Bir ayağını operasyonda kaybeden gazi:Bu ülkede bebek katillerine yer yok

Bir ayağını operasyonda kaybeden gazi:Bu ülkede bebek katillerine yer yok

’de bir ayağını kaybeden Astsubay : Bu ülkede Mustafa’lar bir ayaksız, analar bin Mustafa’sız yaşar ama bebek katili teröristler yaşayamaz. Ayağımı kaybettiğime değil, asıl görevimden uzak kaldığıma üzülüyorum

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN METİN HARIKÇI Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018
Bir ayağını operasyonda kaybeden gazi:Bu ülkede bebek katillerine yer yok
'de 3 ay önce operasyon sırasında sağ ayağını kaybeden, sağlığına kavuştuktan sonra da tarafından balayına gönderilen Jandarma Komando Astsubay , balayı dönüşü 'a konuştu: "Bu vatan için değil ayağımızı canımızı feda etsek azdır. Ayağımı kaybettiğime değil, dağlardan koptuğuma üzülüyorum. Bu ülkede Mustafa'lar bir ayaksız, analar bin Mustafa'sız yaşar ama bebek katili teröristler yaşayamaz."

VALİDEN BALAYI SÖZÜ
Tunceli'de 3 Haziran'da arazi araması yapan komando timinde görevli Jandarma Astsubay Mustafa Deniz mayına basarak ağır yaralandı. Silah arkadaşlarının helikoptere ulaştırmak için sırtında taşıdığı Mustafa Deniz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Astsubay Deniz'in sağ ayağını kurtarmak mümkün olmadı. Kahraman gazi hastaneden çıkınca da 'ın Besni ilçesinde yapılan düğünle, nişanlısı Betül Deniz ile dünyaevine girdi. Mustafa Deniz'i hastanede ziyaret ettiği sırada nişanlı olduğunu öğrenince balayı sözü veren Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel sözünü tuttu ve genç çifti geçen hafta 'nın Fethiye ilçesine balayına gönderdi.

'CANIMIZI VERSEK AZ'
Balayından dönen Mustafa Deniz duygularını SABAH'a anlattı: Vali Sonel'e teşekkür eden kahraman gazi şunları söyledi: "Bu vatan için değil ayağımızı canımızı feda etsek azdır. Ayağımı kaybettiğime değil, dağlardan koptuğuma üzülüyorum. Bu ülkede Mustafa'lar bir ayaksız, analar bin Mustafa'sız kalabilir ama bu topraklar bebek katili teröristlere yurt olamaz. Güvenlik güçlerinin Tunceli'deki başarıları yaralarıma merhem, acılarıma ilaç oldu."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir ayağını operasyonda kaybeden gazi:Bu ülkede bebek katillerine yer yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN