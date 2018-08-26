Bir ayağını operasyonda kaybeden gazi:Bu ülkede bebek katillerine yer yok

Tunceli
'de 3 ay önce operasyon sırasında sağ ayağını kaybeden, sağlığına kavuştuktan sonra da Tunceli Valisi
tarafından balayına gönderilen Jandarma Komando Astsubay Mustafa Deniz
, balayı dönüşü SABAH
'a konuştu: "Bu vatan için değil ayağımızı canımızı feda etsek azdır. Ayağımı kaybettiğime değil, dağlardan koptuğuma üzülüyorum. Bu ülkede Mustafa'lar bir ayaksız, analar bin Mustafa'sız yaşar ama bebek katili teröristler yaşayamaz." VALİDEN BALAYI SÖZÜ
Tunceli'de 3 Haziran'da arazi araması yapan komando timinde görevli Jandarma Astsubay Mustafa Deniz mayına basarak ağır yaralandı. Silah arkadaşlarının helikoptere ulaştırmak için sırtında taşıdığı Mustafa Deniz, Fırat Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Astsubay Deniz'in sağ ayağını kurtarmak mümkün olmadı. Kahraman gazi hastaneden çıkınca da Adıyaman
'ın Besni ilçesinde yapılan düğünle, nişanlısı Betül Deniz ile dünyaevine girdi. Mustafa Deniz'i hastanede ziyaret ettiği sırada nişanlı olduğunu öğrenince balayı sözü veren Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel sözünü tuttu ve genç çifti geçen hafta Muğla
'nın Fethiye ilçesine balayına gönderdi. 'CANIMIZI VERSEK AZ'
Balayından dönen Mustafa Deniz duygularını SABAH'a anlattı: Vali Sonel'e teşekkür eden kahraman gazi şunları söyledi: "Bu vatan için değil ayağımızı canımızı feda etsek azdır. Ayağımı kaybettiğime değil, dağlardan koptuğuma üzülüyorum. Bu ülkede Mustafa'lar bir ayaksız, analar bin Mustafa'sız kalabilir ama bu topraklar bebek katili teröristlere yurt olamaz. Güvenlik güçlerinin Tunceli'deki başarıları yaralarıma merhem, acılarıma ilaç oldu."