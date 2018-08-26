Malazgirt ruhu dimdik ayakta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi
'nin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında yeni bir dönemin kapılarını açan, milletine yeni bir vatan, yeni bir istikbal kazandıran Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıldönümünün büyük bir gururla idrak edildiğini belirterek şunları söyledi:
Malazgirt Zaferi'yle 1071'de Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, adalet, merhamet ve barışın timsali olmuş bir medeniyetin temellerini atmıştır. Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti de Malazgirt'le birlikte atılan o sağlam temeller üzerine kurulmuştur. İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması da Malazgirt ruhu sayesindedir. Sultan Alparslan
'ın "Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbise
m kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir" sözleriyle sembolleşen bu ruh, 15 Temmuz
gecesi hepimizin şahit olduğu üzere, halen dimdik ayaktadır.
Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlığıdır. Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan, bugün de farklılıklarımıza rağmen birliğimizi korumamızı mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça, ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Milli bekamızın merkezi Anadolu TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Varlığımıza yönelen her tehdit, milletimizin inanç, gayret ve cesaretiyle bertaraf edilecektir. 947 yıl önce akın akın göç ederek, yerleşmeye başladığımız Anadolu'yu milli bekamızın merkezi olarak muhafaza etmek en büyük dilek ve hedefimizdir" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "26 Ağustos 1071'de yakılan ateş, 2071'e doğru güçlenerek kutlu davamızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir" ifadesini kullandı. Şanlı yürüyüş Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandı
Başkan
Erdoğan Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve istiklal mücadelesinin bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz
'un zaferle sonuçlandığı ağustosun son haftasının, büyük bir gururla kutlandığını belirtti: "Aziz milletimizin Malazgirt'te 1071'de başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymakta." Bahçeli de Malazgirt'te olacak
Başkan
Erdoğan, geçen hafta hem SETA tarafından AK Parti
'nin 17. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen sempozyumda hem de AK Parti 6. Olağan Büyük Kongre'de Malazgirt Zaferi'ne verdiği önemi ifade etti. Başkan Erdoğan, SETA sempozyumunda, "26 Ağustos'ta yeniden Malazgirt'ten yola çıkacağız, unutmayın. Yeniden bir diriliş olacak inşallah" demişti. Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada ise, "26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. Malazgirt'ten Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız" diye konuşmuştu. Bugün gerçekleştirilecek programa MHP lideri Devlet Bahçeli
de katılacak.