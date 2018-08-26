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Van’da çifte uyuşturucu operasyonu: 113 kilo eroinle zehirleyeceklerdi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çifte operasyonda toplamda 113 kilo eroin maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı. İki dev operasyon ardından ’nin uyuşturucuya yönelik operasyonlarında yakalanan miktar 4 tona çıktı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.8.2018 11:37
Van’da çifte uyuşturucu operasyonu: 113 kilo eroinle zehirleyeceklerdi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çifte operasyon düzenlendi.

81 KİLO UYUŞTURUCU

Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi'nde düzenlenen ilk operasyonda menfez altındaki boşlukta 4 adet bidon içerisinde toplamda net ağırlığı 81 kilo 420 gram olan likit eroin maddesi ele geçirildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca Van Merkez'de yapılan bir diğer operasyonda, elektrik kablosu makaralarının içine zulalanmış, şeffaf poşetler içerisinde 195 paket halinde toplam 31 kilogram 860 gram eroin maddesi ele geçirildi. Bu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona Lisa isimli Narkotik köpeği de katıldı.

8 AYDA 4 TON UYUŞTURUCU

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken Van'da 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bugüne kadar yapılan 109 operasyonda toplam 4 Ton 21 kilo 189 gram eroin maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

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Van’da çifte uyuşturucu operasyonu: 113 kilo eroinle zehirleyeceklerdi
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