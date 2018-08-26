Yeniden diriliş için üç günlük program

Okçular
Vakfı, Malazgirt Zaferi
'nin 947. yıldönümü için 3 günlük özel program hazırladı. Bugün başlayacak kutlama programı çerçevesinde Erdoğan ilk olarak, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edecek. Burada şehitler için Kuran-ı Kerim okunacak, dualar edilecek. Daha sonra Malazgirt'teki etkinlik alanına geçecek olan Erdoğan, burada hazırlanan 1071 metrelik özel platformda sembolik olarak "1071 Yürüyüşü"' gerçekleştirecek. Erdoğan, Malazgirt'te yapacağı konuşmada dünyaya önemli mesajlar verecek. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız
, 'tek millet' kavramının kökünün 1071 Malazgirt Zaferi olduğunu belirterek, "1071 Malazgirt Zaferi'nin bu milletin çocuklarının çok iyi anlamasını istiyoruz" dedi. Yıldız, Malazgirt Zaferi'ne özel bir anıt ve müze yapılması için proje çalışmaları olduğunu da belirtti. Etkinliğe 100 binden fazla katılımcı bekleniyor. Diriliş Ertuğrul oyuncularına Malazgirt'te sevgi seli
Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile etkinlik alanına gelen "Diriliş Ertuğrul
" dizisinde "Bamsi" karakterini canlandıran Nurettin Sönmez, "Turgut Alp" karakterini canlandıran Cengiz Coşkun ve "Dumrul Alp" karakterini canlandıran Edip Zeydan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyunculardan Sönmez, Ahlat'ta olmaktan mutluluk duyduğunu söylerken Coşkun "Bu uyanışın içerisinde böyle bir coşkuyla karşı karşıya kalmak çok güzel" dedi. Zeydan da "Kendi kültür ve değerlerimizi daha yücelterek gençlerimize tanıtmaya devam ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Burada bulunduğumuz için mutluyuz, onurluyuz ve gururluyuz" diye konuştu