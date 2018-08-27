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Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü

Başkan , İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular ele alındı.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 13:31 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 13:41
Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı , İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve May, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkati çektiler.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmelere de değinildiği kaydedildi.

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Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü
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