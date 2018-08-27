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Engelli çocuğunu bırakıp 'ün toplantılarına katılmış

Meslekten ihraç edilen Dilek M.’nin, 13 yaşındaki yatalak oğlunu evde tek başına bırakıp, ’ün ’daki bir otelde düzenlediği sohbet toplantılarına katıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 09:43
Engelli çocuğunu bırakıp Adil Öksüz'ün toplantılarına katılmış

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü '/'nin gizli haberleşme sistemi olan 'ta örgütün üst düzey isimleri arasında yer alan bir kadının, söz konusu program üzerinden yaptığı şifreli yazışmalarda 'Dilek' ismine ulaştı.

DİLEK M. VE KOCASI MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Akşam'ın haberine göre, meslekten ihraç edilip tutuklanan eşi Murat M.'nin de 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Dilek M.'nin, hem görev yaptığı okuldaki kadın öğretmenleri, hem de mahallesindeki kadınları bir araya getirip, evinde sohbet toplantıları düzenlediği belirlendi. Kocası gibi meslekten ihraç edilen Dilek M. ile ilgili bilgiler bununla da sınırlı kalmadı.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN TOPLANTILARINA KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Dilek M.'nin, 'kanlı darbe girişimi'nden 6 ay önce 15 Temmuz'un başaktörlerinden 'ün, Adana'da ve 'da düzenlediği toplantılara katıldığı ortaya çıktı. M.'nin, o dönem 13 yaşında olan ve yatağa bağlı engelli oğlunu evde tek başına bırakarak 2 gün toplantı yapılan otelde kaldığı belirlendi.

Adil Öksüz, oteldeki toplantıda kameralara müdahale etmiş

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Engelli çocuğunu bırakıp Adil Öksüz'ün toplantılarına katılmış
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