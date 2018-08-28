CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun son MYK
değişikliğiyle parti sözcülüğüne getirdiği Faik Öztrak
'HDP
ile ittifak' sorusuna kaçamak yanıt verdi. Öztrak "Şimdi... Şu anda biz kiminle, neyi, nasıl kazanacağımıza bakıyoruz. Bu konular gündemimizde yok" diyerek soruyu geçiştirdi. CHP MYK, 9 günlük Kurban Bayramı arasının ardından dün ilk toplantısını yaptı. Kurultay tartışmalarının gölgesinde yapılan toplantıda yerel seçim
lere yönelik çalışmalar, ekonomideki gelişmeler ele alınırken toplantıya ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, terör örgütü PKK
'nın siyasi kanadı HDP'nin eş genel başkanı Sezai Temelli'nin yerel seçimler için CHP'ye 'ittifak' çağrısı yaptığı hatırlatılarak 'HDP ile ittifak yapacak mısınız?" sorusuna hazırlıksız yakalandı. Öztrak'ın soru karşısındaki 'hazırlıksız'lığı kurduğu cümlelerle ortaya çıktı. Kısa bir süre düşünen Öztrak net ifadeler kullanamazken adeta 'kem küm' etti. Öztrak "Şimdi... Şu anda biz, kiminle neyi nasıl kazanacağımıza bakıyoruz" derken hem ittifak mesajı verdi hem de 'Bu konular gündemimizde yok' diyerek çelişkili ifade kullandı.