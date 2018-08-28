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ile ittifak’ sorusuna kaçamak yanıt

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018
‘HDP ile ittifak’ sorusuna kaçamak yanıt
Genel Başkanı 'nun son değişikliğiyle parti sözcülüğüne getirdiği ' ile ittifak' sorusuna kaçamak yanıt verdi. Öztrak "Şimdi... Şu anda biz kiminle, neyi, nasıl kazanacağımıza bakıyoruz. Bu konular gündemimizde yok" diyerek soruyu geçiştirdi. CHP MYK, 9 günlük Kurban Bayramı arasının ardından dün ilk toplantısını yaptı. Kurultay tartışmalarının gölgesinde yapılan toplantıda lere yönelik çalışmalar, ekonomideki gelişmeler ele alınırken toplantıya ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, terör örgütü 'nın siyasi kanadı HDP'nin eş genel başkanı Sezai Temelli'nin yerel seçimler için CHP'ye 'ittifak' çağrısı yaptığı hatırlatılarak 'HDP ile ittifak yapacak mısınız?" sorusuna hazırlıksız yakalandı. Öztrak'ın soru karşısındaki 'hazırlıksız'lığı kurduğu cümlelerle ortaya çıktı. Kısa bir süre düşünen Öztrak net ifadeler kullanamazken adeta 'kem küm' etti. Öztrak "Şimdi... Şu anda biz, kiminle neyi nasıl kazanacağımıza bakıyoruz" derken hem ittifak mesajı verdi hem de 'Bu konular gündemimizde yok' diyerek çelişkili ifade kullandı.
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‘HDP ile ittifak’ sorusuna kaçamak yanıt
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