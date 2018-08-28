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’de silahlı gruplar bölündü

’de grupların silahlarını bırakmaları için müzakereler sürüyor. Silahlarını bırakmayan gruplara yönelik ise kapıda

SELVA ÜNAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018
İdlib’de silahlı gruplar bölündü
-Moskova temaslarının ardından 'nin kentindeki dengeler değişti. Ankara, İdlib'de bulunan teröristler ile ılımlı muhaliflerin ayırt edilmesi gerektiğini vurgularken, Moskova İdlib'de yuvalanan tüm silahlı unsurların temizlenmesi gerektiğini belirtti. İdlib'de önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanan operasyon için hem karada, hem denizde hem de havadaki hazırlıklar sürüyor. ve 'ın desteklediği Suriye , İdlib'in güneyinde, Suriye'nin Hama şehrinde ve liman kenti Lazkiye'de konuşlanmasını son günlerde arttırdı. Edinilen bilgiye göre, İdlib'deki silahlı unsurların temizlenmesi için iki yol izleniyor. İlki, İdlib'de insani dram yaşanmaması için silahlı grupların silahlarını rejimine teslim etmeleri için müzakereler sürüyor. Bazı silahlı muhalif gruplar, silahlarını bırakmaya direnç göstererek Suriye Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne katılırken, bazıları da müzakere sonucu silahlarını bırakıyor. İkinci izlenilen yol ise, silahlarını bırakmayan gruplara karşı önümüzdeki günlerde yürütülmesi. Söz konusu askeri operasyonda sivil kayıpların yaşanmaması için üst düzey Türk ve Rus asker ve istihbarat yetkilileri yoğun bir şekilde titizlikle planlarını sürdürüyor.

Rusya'dan kimyasal saldırı uyarısı
'Olive Group' askeri şirketinin eğittiği militanların İdlib'de bir dan sivilleri kurtarma mizanseni planladığını söylemesinin ardından hastaneler hazırlıklara başladı. Hastaneler, olası bir saldırıda çok sayıda gaz maskeleri ve kimyasal arındırma çadırı bulundurmaya başladı.
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İdlib’de silahlı gruplar bölündü
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