Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Liderler üçüncü kez Suriye için buluşacak

Liderler üçüncü kez için buluşacak

’de çözüm amacıyla düzenlenen - - Liderler Zirvesi’nin üçüncüsü 7 Eylül’de İran’ın Tebriz kentinde yapılacak. Zirvede başta olmak üzere Suriye’de siyasi geçiş için atılması gereken adımlar ele alınacak

HASAN AY Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018
Liderler üçüncü kez Suriye için buluşacak
'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri , ve arasındaki üçüncü liderler zirvesi 7 Eylül'de İran'ın Tebriz kentinde düzenlenecek İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ev sahipliğindeki zirveye Başkan Recep Tayyip ile Rusya Devlet Başkanı de katılacak. Önceki toplantılara Genelkurmay Başkanı olarak katılan , üçüncü toplantıda ilk kez Milli Savunma Bakanı olarak yer alacak. İlki geçen yıl 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde, ikincisi 4 Nisan'da Ankara'da yapılan zirvesinin üçüncü ayağı olan Tebriz toplantısında da Suriye meselesi tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler, Suriye'de yapılacak insani yardım çalışmaları, Suriye'de siyasi geçiş süreci için atılması gereken adımlar, süreci paralelinde yapılacak çalışmalar, Suriye'de Komisyonu'nun oluşturulması ve çalışmalarına başlaması için atılacak adımlar toplantının gündem maddeleri olacak. Toplantıda, ayrıca, terörle mücadele konusu da ele alınacak. Zirve kapsamında, liderler ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. İkili görüşmelerde, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler de değerlendirilecek. Türkiye, İran ve Rusya'nın yetkilileri 11-12 Eylül'de Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın ev sahipliğinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleşecek Suriye Anayasa Komitesi toplantısına katılacak. Eylülde ayrıca, Türkiye'nin ev sahipliğinde 'da Rusya, Almanya ve Fransa'nın uzmanlar düzeyinde katılımıyla Suriye konusunda bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Liderler üçüncü kez Suriye için buluşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN