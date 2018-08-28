Liderler üçüncü kez Suriye için buluşacak

Suriye
'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye
, Rusya
ve İran
arasındaki üçüncü liderler zirvesi 7 Eylül'de İran'ın Tebriz kentinde düzenlenecek İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ev sahipliğindeki zirveye Başkan Recep Tayyip ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
de katılacak. Önceki toplantılara Genelkurmay Başkanı olarak katılan Hulusi Akar
, üçüncü toplantıda ilk kez Milli Savunma Bakanı olarak yer alacak. İlki geçen yıl 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde, ikincisi 4 Nisan'da Ankara'da yapılan zirvesinin üçüncü ayağı olan Tebriz toplantısında da Suriye meselesi tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Başta İdlib
olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler, Suriye'de yapılacak insani yardım çalışmaları, Suriye'de siyasi geçiş süreci için atılması gereken adımlar, Cenevre
süreci paralelinde yapılacak çalışmalar, Suriye'de Anayasa
Komisyonu'nun oluşturulması ve çalışmalarına başlaması için atılacak adımlar toplantının gündem maddeleri olacak. Toplantıda, ayrıca, terörle mücadele konusu da ele alınacak. Zirve kapsamında, liderler ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. İkili görüşmelerde, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler de değerlendirilecek. Türkiye, İran ve Rusya'nın yetkilileri 11-12 Eylül'de Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın ev sahipliğinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde gerçekleşecek Suriye Anayasa Komitesi toplantısına katılacak. Eylülde ayrıca, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul
'da Rusya, Almanya ve Fransa'nın uzmanlar düzeyinde katılımıyla Suriye konusunda bir toplantı gerçekleştirilmesi planlanıyor.